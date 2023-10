Baby gang stacca la luce alla zona industriale

E’ bastato un video su Tik tok per scatenare un’ondata di polemiche mista a preoccupazione da parte di genitori e non solo per quei giovani che l’hanno postato.

Un gruppo di ragazzini si aggira periodicamente per la zona industriale dell’Acquaviva di Castelfidardo scatenando il panico. "Abbiamo scoperto come si accendono e spengono tutte le luci della zona industriale", dice una giovane voce maschile nel video senza mostrarsi. Da ultimo infatti avrebbero trovato la centralina di allaccio della luce di mezza zona industriale e l’hanno staccata diverse volte. Tutta la zona è rimasta al buio, con il rischio, per l’autore della bravata, di rimanere folgorato. Prima di fuggire hanno filmato e riacceso tutto.

Nel mini video che sta facendo il giro dei social in queste ore, richiamato anche da diversi genitori per diramare l’appello, si palesa soltanto il paesaggio al buio. "Questo è quello che fanno i nostri ragazzi per divertirsi. Oltre al disagio per le aziende c’è il pericolo di rimanere folgorati. Spero che qualcuno intervenga", dice il papà che preoccupato per primo ha ripostato tutto.

Il consigliere comunale di FdI Marco Cingolani ha segnalato il fatto alle forze dell’ordine: "Ho segnalato il fatto sia alla Municipale che ai carabinieri. La percezione è che i ragazzi non abbiano più il senso del pericolo. Sono veramente preoccupato".

Sarebbero stati già programmati degli interventi specifici da parte delle forze dell’ordine dopo la richiesta del consigliere e degli altri. Pattuglie delle forze di polizia sono in continuo sopralluogo di sera e di notte tra Osimo e Castelfidardo. Lo richiedono i cittadini, i sindaci, e lo stesso Questore che da mesi sta organizzando i controlli consueti in maniera congiunta. La città della fisarmonica in particolare non è nuova a bravate di ragazzini che nel recente passato, post pandemia, sono stati anche richiamati dalla Municipale. Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine anche nella vicina Osimo dove in centro storico soprattutto c’è lo stesso problema, nonostante la movida non sia più tanto intensa come in estate: anche ieri sera sono stati effettuati i controlli congiunti tra polizia, carabinieri e agenti della municipale per tutta la notte.

Silvia Santini