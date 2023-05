Baby gang del treno ad Ancona: fumo in faccia al ferroviere, pugni e calci

Ancona, 6 maggio 2023 – Qualcuno gli aveva fumato in faccia, un altro lo aveva preso a schiaffi in testa per fargli volare via il berretto, un altro ancora lo aveva spruzzato di spumante rovesciandogli una bottiglia addosso.

Un gruppetto scalmanato che in treno si era preso gioco del controllore tirandogli anche qualche calcio e sfottendolo senza nessun rispetto. La brutta scena risale al 14 settembre del 2019 e i presunti autori di quella notte brava, che si è consumata a bordo di un convoglio regionale, sono finiti a processo per danneggiamento, resistenza aggravata e oltraggio a pubblico ufficiale in concorso.

In cinque devono rispondere delle accuse contestate: tre hanno 27 anni e sono un anconetano, un rom di Falconara e uno jesino. Un quarto del gruppo è marocchino, ha 25 anni e abita a Falconara, il quinto è un 26enne tunisino che vive a Jesi.

Ieri mattina in tribunale il dibattimento è entrato nel vivo, davanti al giudice Pietro Renna, con le testimonianze di un agente della polfer e una passeggera che, all’epoca dei fatti, aveva riconosciuto alcuni dei teppisti.

Il poliziotto avrebbe individuato il rom fornendo un assist importante alle indagini della polizia a cui il controllore, che si è costituito parte civile, aveva poi sporto denuncia. Stando alle accuse erano passate le 21 quella sera quando il gruppetto di ragazzi, che erano diretti in discoteca, arrivati alla stazione di Falconara, avrebbero iniziato a creare trambusto a bordo del convoglio che procedeva verso Senigallia. In servizio c’era il controllore preso di mira, un 65enne originario della Campania ma residente in Abruzzo, dipendente di Trenitalia.

Il controllore li aveva visti salire alla stazione di Falconara e una volta a bordo i ragazzi avevano iniziato a dare calci e pugni al soffitto e alle pareti del treno. Il controllore ha detto loro di smetterla ma il gruppetto avrebbe iniziato ad inveire contro di lui. Prima gli hanno fatto cadere il berretto della divisa che portava, poi lo hanno preso a calci.

Uno dei giovani avrebbe cercato di portargli via il borsello e un altro ha cercato di provocarlo fumandogli in faccia e sporcandolo poi con una bottiglia di spumante che avevano a bordo. Il tutto davanti ad altri passeggeri e fino a quando il controllore non è stato costretto a scendere e a chiamare la polizia. I ragazzi imputati, difesi dagli avvocati Alessandro Sorana, Mauro Diamantini, Elena Martini, Nicoletta Pelinga e Alessandro Rocco, negano di essere stati in quel treno. Prossima udienza il 21 luglio per i riconoscimenti da parte dei testimoni che erano a bordo.