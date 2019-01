Osimo, baby vandali in azione in centro

Osimo (Ancona), 28 gennaio 2019 - Bivaccavano a piazza Nuova e lasciano bottiglie di alcolici e rifiuti per terra, sotto le panchine e nelle bellissime aiuole del «salotto buono» proprio nel centro cittadino di Osimo. Gli osimani, residenti e non solo, puntano il dito contro i gruppi di ragazzini che, anche in mancanza di un punto di ritrovo serale, già dal tardo pomeriggio stazionano ai giardini gettando a terra immondizia, residui di cibo e bottiglie di vetro, pericolose pure per i bambini che frequentano la zona giochi.

In tanti hanno lamentato il comportamento dei ragazzi che lanciano improperi ai passanti. L’intera area non ha pace, essendo spesso presa di mira dai baby vandali nonostante la presenza della caserma dei carabinieri a pochi passi: due settimane fa infatti un writer, ancora sconosciuto, aveva «scelto» il monumento dei Caduti della Grande guerra nei giardini pubblici, imbrattato con una scritta, «Nost», in vernice azzurra, che ferisce l’opera dello scultore Giuseppe Martini che fu inaugurata nel 1925.

Le telecamere comunali ci sono ma, come è accaduto frequentemente negli ultimi periodi, non funzionano in questo caso a causa degli ultimi eventi meteorologici che ne hanno compromesso la funzione.