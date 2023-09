Baby vandali senza limiti: dai petardi alle auto rigate

Valmusone (Ancona), 3 settembre 2023 – L’ultima trovata per divertirsi e spezzare la noia delle serate estive prima di iniziare l’anno scolastico è mettersi in due in sella al motorino e lanciare petardi contro le case e dentro ai balconi a tarda notte. Un problema, quello dei https://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/auto-rigate-e-caos-cittadini-esasperati-dai-baby-vandali-e2bf1885stavolta segnalato a Comune e vigili da diversi residenti di Villa Musone di Loreto, in particolare via Barca e via Fregosi.

Sono andati avanti, una coppia su una moto da cross, fino alle 2 di notte. Altri giocavano a calcetto in mezzo alla strada aspettando che passasse un’auto per tornare sul marciapiede all’ultimo secondo. Il problema è trasversale a tutte le città in realtà, dalla Valmusone alla Riviera del Conero.

A Numana diversi esercenti hanno segnalato il furto di sedie dai dehors lungomare, trovate in alcuni casi rotte poco distante. A Sirolo i residenti del centro e alcuni affittacamere lamentano unanimi danneggiamenti alle porte di ingresso con calci e pugni, sentiti distintamente dall’interno.

A Osimo centro, dove il problema era arrivato all’attenzione del Questore pochi mesi fa, pare che la situazione sia contenuta al momento: i residenti continuano comunque a segnalare la presenza di gruppetti che provocano schiamazzi e si attardano a bivaccare sugli usci dei portoni lasciando a terra residui di cibo, immondizia e sigarette. I residenti di San Paterniano invece tornano a lamentare cassonetti a fuoco. Uno di loro ha dato l’allarme qualche giorno fa e ha provato a frenare le fiamme per evitare che rovinassero oltre ai cassonetti della differenziata anche i tralicci dell’alta tensione.

A mettere in sicurezza la zona ci hanno pensato poi i vigili del fuoco del distaccamento di San Sabino. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia locale che escluderebbero la causa accidentale dei piccoli roghi. Già qualche tempo fa oltretutto altri cassonetti erano stati bruciati nel quartiere. Si dovrebbe trattare di una bravata. A Passatempo ragazzini rigano le auto per divertimento, tanto che un gruppetto di residenti ha fatto visita al sindaco in Comune lamentando anche il fenomeno dello spaccio, non confermato però dai carabinieri.

Arriveranno più telecamere, conferma l’assessorato alla Polizia. A Castelfidardo episodi di degrado urbano sono tornati all’attenzione pubblica a Sant’Agostino, nel piazzale davanti alla chiesa e al supermercato, centro di ritrovo serale dei ragazzi, dal periodo post Covid già attenzionato dai vigili.