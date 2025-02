Baby vandali, a fuoco il portone di una casa

Piromani danno fuoco alla porta di un’abitazione di Borgo Bicchia. Una bravata che sarebbe potuta finire male quella messa in atto nel tardo pomeriggio di sabato ai danni di un’abitazione della frazione. A denunciare l’accaduto ai carabinieri è stato il figlio della proprietaria, ma anche i residenti si erano mobilitati perché, poco prima, nel parchetto della frazione erano stati lanciati petardi e innescato un piccolo rogo.

"Erano due ragazzini – spiega una residente - c’era fuoco intorno alle panchine perché hanno usato anche dei cartoni e un innesco a scoppio, presumibilmente una bomboletta sotto pressione o cose simili che ha fatto anche da accelerante. Uno era vestito completamente di nero, l’altro con pantaloni neri e giacca bianca. Mi sono messa a gridare e sono scappati a piedi".

Preoccupati di quanto stava accadendo, nel perimetro del parco ci sono sempre auto parcheggiate, l’accaduto è stato segnalato alle forze dell’ordine. Poco dopo, probabilmente gli stessi ragazzi, hanno fatto divampare le fiamme davanti alla porta d’ingresso della casa. Secondo quanto trapelato, sarebbero due i ragazzini identificati, entrambi dell’est Europa. Le indagini sono ancora in corso per verificare se, il danni procurati alla porta della casa attraverso il fuoco, sono opera degli stessi ragazzini identificati.

Al vaglio potrebbero finire anche eventuali filmati delle telecamere presenti nella zona, in modo da poter fare chiarezza sull’accaduto. I residenti lamentano spesso atti vandalici ai danni del parco dove non è la prima volta che viene innescato un piccolo rogo, fortunatamente senza particolari conseguenze.

Atti vandalici che in passato sono stati messi a segno anche in diverse zone della città, come il parco della Pace dove sono molte le polemiche sollevate in questi giorni sui social causa del degrado in cui versano alcune attrezzature del parco, ma le condizioni non sarebbero dovute ai vandali, quanto alla vetustà di alcuni giochi. Da sostituire anche la porta del bagno pubblico, finito nel mirino dei vandali poco dopo essere stato oggetto di restyling da parte dell’Amministrazione. Vandalizzati anche i giardini di Anna Frank, dove, oltre ai giochi danneggiati, si lamenta spesso la presenza di vetri sparsi e inequivocabili segni di bivacchi notturni, come avveniva fino a qualche tempo fa ai giardini Morandi e ai giardini di Lorrach, dove anche qui, i residenti hanno lamentano in più occasioni la presenza di giovani vandali.