Baby vandali, adesso spunta pure lo spaccio

Da San Biagio a Passatempo, i baby vandali passano pure per Osimo Stazione. Sono tante le segnalazioni di cittadini indignate per la presenza di ragazzini, sia di pomeriggio che di sera, che creano danni e non solo. Il parco intitolato a Mancinelli è la loro nuova "base", punto di ritrovo.

"Sono sempre più strafottenti e maleducati. I più grandi in sella a moto costose sono stati visti spacciare e consumare droga dai passanti allibiti. C’è speranza di vedere un mondo di giovani educati e rispettosi? I genitori dove sono?", grida un gruppetto di residenti.

"Sabato scorso sono stati visti tirare sassi alle finestre. Ieri hanno rubato una bici e poi l’hanno distrutta davanti ai miei occhi. Ho chiamato i carabinieri", racconta un altro residente. Hanno alzato la voce poi contro la presenza, già denunciata, di giovani vandali nei pressi del play park, che bivaccano anche di giorno, distruggono gli arredi, lasciano sporcizia. In particolare nel mirino è un vecchio stabile che versa nel totale degrado, una ex struttura commerciale a oggi dismessa, piena di scritte con simboli nazisti fatti con lo spray azzurro e nero, sporcizia, immondizia e porte rotte a sprangate.

"E’ un problema che abbiamo ormai già da prima della scorsa estate, abbiamo chiamato più volte anche i carabinieri – denuncia un residente -. Siamo esasperati perché a pagarne siamo solo noi stazionari".

Tutti i comitati di quartiere hanno portato all’attenzione della giunta il problema sicurezza chiedendo investimenti in telecamere e più controlli, non solo in notturna. La politica attacca. Il consigliere di FdI Giorgio Magi afferma: "La misura è colma. Dopo l’ennesimo atto di vandalismo nei parchi pubblici della nostra città non posso più restare in silenzio. È inaccettabile che, di fronte a un’escalation evidente di degrado e insicurezza, l’amministrazione di Sinistra si limiti a parlare senza mai offrire soluzioni concrete. Abbiamo denunciato questo problema da sempre. La sicurezza, la cura degli spazi pubblici e il rispetto delle regole sono priorità che non possono più essere rimandate". L’assessore alla Sicurezza Lorenzo Bottegoni ha ribadito che nuove telecamere arriveranno appena sarà terminato il procedimento in corso per il bando della Prefettura di cofinanziamento ministeriale.

Silvia Santini