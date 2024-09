Baby vandali ancora in azione e allarme per le esche avvelenate

Hanno distrutto, di nuovo, la staccionata dei centralissimi giardini di piazza Nuova a Osimo i baby vandali che continuano a creare caos al centro e nelle frazioni. Grande la sorpresa ieri dei residenti che per primi si sono accorti dell’accaduto. Quei giardini erano già stati presi di mira dai vandali che avevano rotto i giochi e deturpato le siepi e la statua con lo spray, non mancando di lasciare l’attiguo bagno pubblico in condizioni di non praticabilità. Le telecamere comunali potrebbero aver ripreso tutto. Questa volta il danno, seppur limitato alla staccionata, è più grave rispetto all’altra volta quando lo stesso arredo posto a sicurezza era stato rovinato in più punti.

Non solo vandali ma anche atti vili contro gli animali sono stati segnalati nel weekend alle forze dell’ordine. Stavolta è la sezione di Ancona della Lav a segnalare la presenza in via Bartolini di bocconcini di wurstel con chiodi all’interno mettendo sull’attenti tutti i proprietari di cani che si trovano a passare per la zona del Guazzatore. Nessun cane sembra essere caduto nella trappola mortale, quei bocconi sono stati raccolti ma l’attenzione resta sempre molto alta perché potrebbero essercene ancora nascosti o quella mano ignota potrebbe agire ancora indisturbata nel suo intento.