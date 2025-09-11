Baby vandali e spaccio: controlli serrati

La rete dello spaccio in Valmusone, è molto fitta tra i giovanissimi. Incuranti, si passano la sostanza stupefacente in pieno giorno, con transizioni che avvengono nei parchetti sotto gli occhi dei passanti e dei residenti, come, da ultimo, è stato denunciato dai residenti di Osimo Stazione.

Si danno appuntamento il pomeriggio o la sera anche vicino casa. Si tratterebbe di minorenni, alcuni attenzionati. L’attività di Polizia e Carabinieri si è fatta intensa sul fronte del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che è ripreso più fiorente di prima. Proprio in virtù di questo fatto accertato già a inizio anno dai numeri, i controlli, i sopralluoghi e i pattugliamenti si sono fatti più intensi. Il primo lockdown e le diverse restrizioni avevano infatti posto un freno anche a questa attività legale ma poi gli anni successivi hanno registrato un "rifiorire" dello spaccio con Osimo come, tra l’altro, punto centrale di snodo. Sarebbe l’hashish la sostanza più spacciata e richiesta nel mercato degli assuntori che si estende per tutta la vallata compresa la Riviera del Conero, poi l’eroina, la marijuana e cocaina, la più costosa e richiesta dagli over 30. Resta bassa l’età degli assuntori, quasi tutti sotto i trent’anni. Un fenomeno che i carabinieri cercano di sconfiggere anche a scuola, tra i banchi, con l’educazione alla legalità che portano avanti ormai da diverso tempo, confermata anche per quest’anno scolastico.

E poi c’è la microcriminalità legata al baby vandalismo che in queste ultime settimane ha riguardato anche Numana e da ultimo Camerano, dove i vandali hanno distrutto la staccionata sotto il belvedere fuori di porta in centro. A San Biagio di Osimo il parroco aveva voluto incontrarli in parrocchia dove i danni arrecati agli arredi urbani nelle pertinenze Il "bilancio" parlava di tende bruciacchiate dalle sigarette, sedie schiantate, alcune serrature forzate, sporcizia da bivacchi notturni nei luoghi all’aperto e poi imprecazioni nei confronti dei frequentatori del circolo Acli, molto frequentato anche dagli anziani. Ma anche fuori, nelle aree verdi, dove spesso campeggiano rifiuti, immondizia, lasciata da ragazzi, bottiglie di alcolici vuote.

Silvia Santini