Baby vandali in azione a Passatempo: "Porta sfondata con una transenna"

Dopo Osimo Stazione, dove soprattutto l’area sopra il play park è tuttora presa di mira, e Campocavallo, in cui è stata anche organizzata una riunione in parrocchia, adesso è Passatempo a non farcela più contro i baby vandali.

"Di notte gruppi di ragazzini corrono per i vicoli e prendono a pugni le porte di casa. Non molti giorni fa hanno sfondato con una transenna la porta a vetri di un’abitazione di una famiglia con un bambino piccolo e cercato di bruciare la tenda della tabaccheria – denuncia un residente -. Sono azioni gravissime che si configurano come reati e non come ragazzate e non fanno certo stare tranquilli coloro che vivono nei pressi di questi baby delinquenti".

Sono stati avvisati i vigli a più riprese. Di atti ne hanno compiuti diversi e al situazione era già grave la scorsa estate. Adesso, con la bella stagione, girano sia a piedi che con i motorini.

A Castelfidardo stesso problema. In pieno centro alcuni ragazzini hanno preso di mira le auto parcheggiate sotto la scuola media e distrutto alcuni specchietti. I residenti, proprietari dei quei veicoli, non hanno potuto far altro che prendere atto di quanto successo.

E non sarebbe nemmeno la prima volta. Il tema della sicurezza, molto sentito a Osimo, è stato sviscerato a più riprese dai rappresentanti dei comitati dei quartieri che si sono recati in Comune dalla commissaria e sarà una delle questioni che il nuovo sindaco dovrà affrontare per prime.