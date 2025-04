Baby vandali lanciano vasi di fiori contro le auto. Paura per una coppia nella zona di Villa Musone

L’ultimo "divertimento" dei baby vandali consiste nel tirare vasi di fiori alle auto in corsa con il rischio di provocare anche situazioni gravi. E’ successo l’altro ieri sera a Villa Musone di Loreto.

La coppia alla guida dell’auto ha accostato dopo aver sentito il rumore sordo contro la portiera e una volta scesa però non ha più scorto il gruppo di ragazzini che aveva atteso il passaggio di quella macchina, fuggito a piedi. Sono stati allertati i carabinieri. Un disagio sociale che è stato più volte rimarcato dai cittadini alle amministrazioni comunali e alle forze dell’ordine.

La presenza di pattuglie sarà intensificata la settimana entrante con l’avvicinarsi delle feste pasquali soprattutto a Loreto dove è previsto l’arrivo di tanti fedeli.

Nei mesi scorsi Loreto è stata scossa da una serie di atti vandalici: scritte sui muri, auto rigate, l’inferriata del Comune divelta, un piccolo bar danneggiato, motorini e automezzi manomessi nel parcheggio di un condominio e raid in un ex hotel in pieno centro dismesso.

Tutti atti ricollegati appunto a bande di ragazzini che potrebbero essere individuati presto dalle forze dell’ordine già informate dei disordini dai cittadini esasperati.