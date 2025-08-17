Baby vandali, ora il Comune corre ai ripari. Attenzionati San Biagio e Campocavallo

Il problema del baby vandalismo a Osimo è più che mai sentito tanto da finire anche tra le linee programmatiche della nuova amministrazione osimana. In Consiglio comunale poco prima della pausa ferragostana la sindaca Michela Glorio ha fatto il punto: "Cercheremo di chiedere un coordinamento interforze per affrontare i fenomeni di disagio giovanile che interessano la nostra cara città. Abbiamo partecipato a bando della Prefettura per 30 nuove spycam da disseminare sul territorio e ci sarà un piano di assunzione per la polizia locale entro fine anno. In parallelo però dovranno essere organizzati eventi educativi per la cittadinanza".

Troppi gli interventi delle forze dell’ordine per domare quello che ormai è diventato un fenomeno da fermare, che rovina proprietà pubbliche e private. Tra i quartieri più presi di mira San Biagio e Campocavallo dove sono state organizzate anche diverse assemblee.

Secondo la giunta uno strumento è l’educazione dei ragazzi anche attraverso la creazione di nuovi spazi dove possono vivere sicuri loro stessi: "E’ in programma la riqualificazione di alcuni spazi verdi sicuri e accessibili, intendiamo promuovere programmi educativi e culturali dedicati ai bambini e riprendere esperienza del Consiglio comunale dei ragazzi. Ci saranno sempre contributi allo sport per promuovere l’adesione dei piccoli alla pratica sportiva. Da garantire l’assistenza domiciliare anche rafforzando la collaborazione con parrocchie e associazioni per i centri estivi e poi far rivivere spazi per centri di aggregazione giovanile: faremo bandi specifici valorizzando anche i contenitori culturali, come il Ridotto del teatro La Nuova Fenice aperto un mese fa, e in testa la riqualificazione l’ex cinema Concerto migliorando le situazioni critiche e rendendolo più comodo".

In calendario a lungo termine poi nuovi interventi per la sistemazione della torre civica, per Porta Musone, piazza Nuova e tutto il verde del centro storico. "Proseguiremo progetti Pinqua a San Marco con fondi Pnrr che dovranno terminare entro 6 mesi. Sono partiti i lavori per l’ex chiesa di San Filippo che diventerà spazio culturale e riqualificheremo anche il mercato erbe, luogo di aggregazione anche serale, e il parco della Rimembranza".