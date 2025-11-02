Baby vandali, scatta il coprifuoco

Spy cam, divieti e presìdi: il Comune di Senigallia alza il livello di guardia contro i vandali. Accese le telecamere sul parco della Pace, dove la porta dei bagni pubblici è stata vandalizzata due volte in 24 ore. A finire nel mirino dei malviventi anche le attrezzature del polmone verde a due passi dal centro storico.

Occhi elettronici anche su via Oberdan, diventata ormai la strada prescelta dove giovani e giovanissimi si incontrano il sabato sera, e dove anche una settimana fa sono volati cassonetti con il conseguente spargimento di rifiuti. È ormai una moda quella di darsi appuntamento alla scuola Pascoli, per poi raggiungere piazza Garibaldi e da lì la spola con il corso 2 Giugno: questo l’itinerario che i giovanissimi ripetono ogni week-end.

E ora, dopo i danni all’attrezzature fitness, nei parchi arriva il divieto: dall’alba a mezz’ora dopo il tramonto, poi i minori di 14 anni dovranno essere accompagnati dai genitori se vorranno utilizzare le aree fitness e i campi da gioco pubblici. Dopo il tramonto c’è il divieto di utilizzo dei campi da gioco pubblici, dove non potranno essere introdotti animali e oggetti in vetro. La sanzione prevista varia da 25 a 500 euro.

Atti vandalici che non hanno più stagione: in estate a farne le spese sono spesso le attrezzature degli stabilimenti balneari, ormai per la gran parte sotto l’occhio di vigilantes e telecamere; ora, in inverno, le attrezzature dei parchi e quelle delle aree fitness sembrano essere diventate il bersaglio da colpire per i baby vandali, che amministratori e forze dell’ordine cercano di arginare con tutti i mezzi.

La lista dei danneggiamenti è lunga, ultimo le luci dei giardini Palazzesi, per la cui sostituzione l’amministrazione si è già messa in moto. Controllate a tappeto le aree che lo scorso weekend sono state oggetto di atti vandalici da parte di orde di giovanissimi, che sabato, poco dopo le 22, si sono fiondati tra via Oberdan e piazza Saffi.

Restano nel mirino delle forze dell’ordine le aree attenzionate come la stazione ferroviaria, i giardini Morandi, ma anche le aree del centro storico più frequentate, soprattutto durante festività e weekend. Proseguono anche i controlli sull’intero territorio per arginare il fenomeno dei furti in abitazione.

Due giorni fa una coppia di anziani è stata truffata da due giovani che si sono finti interessati alla loro casa e, con l’aiuto di un complice, hanno rubato monili e contanti. Nel frattempo ieri, nel campo da basket del parco della Pace, è arrivato il rapper Rondodasosa, dopo che, in una storia Instagram aveva lanciato un invito: ‘5 vs 5 a basket, in queste zone qualche court disponibile?’. A rispondere pure tanti giovani che hanno assistito alla partita.