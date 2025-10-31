Baciò una 12enne, poi il pestaggio dei parenti

Da imputato a vittima. Prima era stato accusato di aver molestato una 12enne, sul portone di casa, e per quel procedimento ha chiuso il suo conto con la giustizia patteggiando la pena a due anni per violenza sessuale aggravata, perché commessa su una minore di anni 14. Dopo è stato lui a puntare il dito sui parenti della ragazzina, che gli avrebbero teso un agguato per fargliela pagare a suon di pugni. Vittima un 77enne picchiato dal padre della 12enne, un 38enne della provincia di Salerno, e dal compagno della madre (il patrigno), un 41enne della provincia di Napoli, a Falconara, il 26 maggio del 2023, lo stesso giorno delle molestie ma in un orario diverso.

Per quelle botte, che lo fecero anche cadere a terra, l’anziano riportò 30 giorni di prognosi per un trauma facciale e multiple fratture scomposte. I due campani, residenti a Falconara, sono a processo davanti alla giudice Paola Moscaroli per lesioni aggravate in concorso. Sono difesi dall’avvocato Nicoletta Pelinga e da Michele Boncristiano. Il 77enne è parte civile con l’avvocato Riccardo Leonardi, e chiede un risarcimento per danni morali e biologici di oltre 46mila euro.

Ieri la vittima ha testimoniato in aula raccontando le fasi dell’aggressione avvenuta, a suo dire, senza un motivo a lui noto (aveva sempre negato le molestie alla minorenne).

"Ero stato contattato al telefono dal fratello della madre della bambina, che conosco benissimo – ha detto il 77enne – mi ha detto che era successo un macello e che dovevo correre subito da loro. Appena sono entrato mi hanno detto: ’i cani e i bambini non si toccano’. Subito dopo ho visto tutto blu: chi mi picchiava a destra chi a sinistra. Dicevano ’l’hai baciata, era sua figlia’. Sono andato in ospedale: non ho visto bene per molto tempo e ho perso anche l’udito. Io non avrei mai fatto del male a quella famiglia". Solo dopo l’anziano avrebbe capito i motivi dell’aggressione, legati alla vicenda inerente le molestie alla 12enne che lui avrebbe baciato sulla bocca sul portone della palazzina, dopo averla aiutata ad attraversare la strada di rientro da scuola. Stando alle difese degli imputati non ci sarebbe stata un’aggressione, solo un litigio, dopo il quale l’anziano era caduto. L’accaduto verrà raccontato nella prossima udienza del 5 febbraio da un testimone della difesa.