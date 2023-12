Badante per assistenza e lavori domestici

Una badante. Data scadenza: 30/12/23. Codice offerta 524888/1. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Signora di Ancona parzialmente autosufficiente ricerca una badante per assistenza diurna e notturna con esperienza nel ruolo. Mansioni: assistenza, lavori domestici, preparazione pasti. Preferibile età compresa tra 40 e 65 anni. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana. Tipologia contrattuale: convivente. Orario di lavoro: tempo pieno (giorno/notte con giorno libero da concordare). Per candidarsi inviare il curriculum a centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it segnalando il codice di riferimento 524888/1