Badanti spendono 100mila euro in slot e regali

Avrebbero dovuto accudirlo, notte e giorno, invece si sarebbero approfittate del suo stato malato per spendere tutti i suoi soldi in acquisti personali e alle slot machine. Un patrimonio da 100mila euro finito nelle tasche di due badanti romene di 46 e 35 anni. Una telefonata anonima fatta al comando della polizia locale di Fabriano ha fatto scoprire le due presunte truffatrici finite e processo per circonvenzione d’incapace e appropriazione indebita. A cadere nella loro rete è stato un ex dirigente del Comune di Fabriano, 64enne all’epoca dei fatti. Andato in pensione, le sue condizioni di salute non erano buone e non avendo parenti vicini a Fabriano aveva preso due badanti, per occuparsi di lui in tutte le sue necessità, dai pasti alla pulizia domestica fino alla spesa di tutti i giorni. Le due donne hanno preso servizio nell’estate del 2017 e sono rimaste in casa con la vittima fino a giugno del 2018, quasi un anno, prima di venire allontanate dopo la nomina di un amministratore di sostegno all’ex dirigente. In questo arco di tempo, sostiene l’accusa, si sarebbero approfittate del denaro che l’uomo aveva in banca e lo avrebbero indotto a dare loro le carte di credito e i bancomat per le spese correnti da affrontare. L’ex dirigente, allettato e in precarie condizioni di salute, non sarebbe stato in grado di capire quello che accadeva in casa. Cosa è accaduto nell’arco dell’anno è stato ricostruito ieri con i primi testimoni dell’accusa sentiti davanti al giudice Matteo Di Battista. Hanno parlato l’amministratore di sostegno, l’avvocato Diego Carmenati, il comandante dei vigili urbani di Fabriano e una dipendente di una sala scommesse dove la badanti sarebbero andate a giocarsi i soldi della vittima. Assidue frequentatrici sono state definite. I vigili si sono occupati delle indagini dopo che in centrale era arrivata una telefonata anonima. Una persona, amica del pensionato, aveva riferito che l’uomo non era trattato bene dalle badanti. E’ stato fatto un sopralluogo a casa durante il quale il 64enne è stato trovato in un letto senza materasso e con un solo lenzuolo a coprirlo. Sono stati interessati i servizi sociali e gli è stato nominato un amministratore di sostegno che ha scoperto tutti gli ammanchi dal conto corrente. Le due badanti, poi licenziate, si sarebbero girate assegni da 14mila euro e speso denaro alle slot per diverse migliaia di euro facendo acquisti anche in negozi di Jesi, Monsano e Perugia. Il 64enne è stato messo in una struttura sanitaria e dopo due anni è deceduto per malattia. I familiari sono parte civile con l’avvocato Aniello Fiore. L’udienza è stata aggiornata per sentire altri testimoni.

Marina Verdenelli