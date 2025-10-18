Bagarre all’inaugurazione dell’area cani

L’area cani di via del Burrone è stata inaugurata tra le proteste dei proprietari degli animali, alcuni dei quali erano stati multati, nei giorni scorsi, per aver lasciato i loro amici a quattro zampe liberi sotto il grande albero corredato di sedie, divenuto ormai un luogo di ritrovo per un gruppetto di persone.

Al taglio del nastro gli assessori Alessandro Tesei, Paola Lenti e Claudio Cardinali, accanto al vicepresidente del comitato di quartiere Coppi Giardini, Diego Contadini, e agli ufficiali ed agenti di polizia locale. Un’area pensata proprio per evitare incidenti e problemi di convivenza tra persone e animali in una zona molto frequentata da chi fa jogging o passeggia, e da famiglie con bambini. Il Comune ha stanziato 30mila euro per la nuova ampia area di sgambatura, da 1750 metri quadri, ma mancano ancora gli alberi, elemento che ha causato diverse proteste da parte dei cittadini presenti: "Avevano detto che avrebbero piantumato a settembre, ma qui non si vede nulla – hanno lamentato alcuni frequentatori dell’area –, d’estate, sotto il sole cocente, qui non si resiste. Avevano promesso un gazebo, ma poi non c’erano i fondi. Dal Comune hanno accusato atti vandalici alla recinzione e al cancello di accesso, ma non appare così: la recinzione si è aperta per via della conformazione. Lo stesso dicasi per il palo della luce. I lavori vanno monitorati".

Fuori dell’area resta obbligatorio il guinzaglio: chi contravverrà riceverà sanzioni per 160 euro, come avvenuto nei giorni scorsi. "Abbiamo posizionato delle panchine, una fontanella e un’illuminazione idonea – ha rimarcato l’assessore Tesei –. La piantumazione verrà effettuata nei mesi invernali, per un migliore attecchimento degli alberi. Sono convinto che questo, atteso da tempo, sarà uno spazio molto utilizzato, che andrà a risolvere il problema annoso dei cani liberi intorno all’area del palazzetto dello sport. La zona è idonea a ospitare una ventina di cani contemporaneamente, e saranno i loro proprietari a valutarne la possibile convivenza. L’idea è di lasciarla aperta 24 ore su 24: saranno i proprietari di cani ad autogestirla. "Il regolamento delle aree di sgambatura – evidenzia il commissario della polizia locale Anna Grasso – sarà approvato a breve dal consiglio comunale: in primo piano le regole del benessere animale e l’obbligo di raccogliere le deiezioni. Attenzioneremo anche quest’area".

Sara Ferreri