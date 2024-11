Bagarre in Commissione. Assistenza ai disabili gravi, le famiglie chiedono garanzie

Assistenza educativa domiciliare per ragazzi disabili gravi, in Commissione scoppia la bagarre. Nella seduta di ieri pomeriggio sono emersi i disagi delle famiglie che dovevano usufruire della copertura nel corso dell’anno scolastico e i servizi sociali del Comune. Siamo quasi alla fine di novembre e ancora alcune famiglie, per fortuna poche, stanno aspettando l’inizio della copertura del servizio. Una protesta iniziata nelle settimane scorse con la protesta sia degli educatori, a cui venivano di conseguenza tolte le ore di lavoro, che soprattutto di alcune famiglie, almeno 6 sulle 79 presenti nella platea del capoluogo. L’assessore competente, Manuela Caucci (nella foto), la dirigente del servizio, Claudia Giammarchi e altro personale collegato hanno fornito le loro spiegazioni e annunciato che le ore che si sono perse dall’inizio dell’anno scolastico (11 settembre) verranno recuperate all’interno dell’arco temporale del servizio che si basa su 48 settimane.

Restano però i problemi e a sollevarli, oltre ai consiglieri di opposizione Susanna Dini, Giacomo Petrelli e Diego Urbisaglia, sono stati i genitori dei ragazzi disabili: "Non ho mai riempito un Pai (Piano di assistenza individualizzato, ndr) e mai avuto necessità di seguire altre regole di questo genere – ha attaccato un genitore – Fino all’anno scorso, tramite il mio assistente sociale, io sapevo di avere il servizio garantito per 4 ore settimanali e per mia figlia così è stato dalla prima elementare a oggi che ha 14 anni. Improvvisamente quest’anno ci siamo accorti che il servizio non partiva e adesso siamo in attesa che venga risolto il problema". In parte il sistema è stato modificato, specialmente per quanto riguarda la modulistica, sta di fatto che le famiglie in difficoltà hanno avuto le stesse difficoltà: "Io sono sempre precisa e ogni anno per mio figlio mi attivavo entro agosto – ha detto un’altra mamma – Stavolta la mia assistente mi ha detto di aspettare perché le pratiche non erano partite".

L’amministrazione non si è nascosta dietro un dito, anzi, e lo stesso assessore Caucci ha cercato di rispondere a ogni sollecitazione: "Il Comune è responsabile dell’erogazione delle risorse, mentre il Pai è costruito dal servizio sanitario competente, caso per caso. Senza i Pai non si può attivare nulla. Le ore saranno recuperate per tutti". La seduta di ieri rischiava di debordare, poi gli animi sono stati contenuti: "Nessuno può restare indietro, anche se fosse una sola famiglia a soffrire del problema – ha detto la consigliera di maggioranza Silvia Fattorini – Cercare i colpevoli non è la soluzione del problema".

Il problema però resta: "La questione principale non sono le risorse, quanto il buco del servizio che sta creando lamentele. Noi per i Pai non siamo mai stati convocati, chi è responsabile delle procedure?" ha detto Laura Trucchia, vicepresidente della Consulta Disabili.

Pierfrancesco Curzi