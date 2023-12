Bagarre in consiglio comunale, ma in tarda serata il Dup passa

Baraonda nel finale, ma il Consiglio comunale di Falconara è riuscito ad approvare intorno alle 20.20 il Documento unico di programmazione 2024/2026. Sono bastati i voti della sola maggioranza (gli otto consiglieri presenti più il sindaco Stefania Signorini), prima di sciogliere l’assemblea e augurarsi un buon 2024. Nella speranza che ad anno nuovo, all’interno dell’assise civica, "si mantengano toni sempre accettabili", l’auspicio del primo cittadino in chiusura. L’atto era stato aspramente criticato dalle opposizioni, soprattutto nei contenuti o "non contenuti", come sostenuto dall’ala sinistra dell’emiciclo. Ma anche nella forma. E non sono mancate espressioni pittoresche del tipo "è troppo lungo", "è ripetitivo" e persino "è pieno di refusi". Legnate durissime dall’ex candidata sindaco Annavittoria Banzi, che oggi siede in aula in quota Pd, che ha contestato i ritardi nella "consegna" del Dup alla minoranza: "L’hanno dato il 21 dicembre e ci hanno chiesto di presentare gli emendamenti entro il 27 dicembre. Parliamo di un documento di 350 pagine. Come si può? Voi consiglieri di maggioranza lo avete letto? Questo è portare in giro i cittadini e, soprattutto, impedisce a noi consiglieri di minoranza di esercitare il nostro ruolo".

A ruota le dichiarazioni del capogruppo di Riformisti, Vola e Ancora Falconara Marco Baldassini che, nell’elencare a suo parere una sfilza di criticità nel Dup, ha parlato di un atto addirittura "offensivo da sottoporre al Consiglio comunale". A quel punto, fuori microfono, la bagarre. Soprattutto tra la presidente Vincenza De Luca e lo stesso Baldassini, reo di aver pronunciato – secondo le accuse – le parole "siete ridicoli" rivolgendosi alla maggioranza. "Non le consento di utilizzare termini impropri – ha detto De Luca –. La mando via, non si azzardi ad alzare la voce. Solo con lei accadono queste cose". Tra schiamazzi e uno spettacolo poco edificante, la discussione è ripresa con il capogruppo di Uniti per Falconara Giorgia Fiorentini e l’assessore al Bilancio Marco Giacanella che hanno difeso la "bontà" del documento, ma non hanno difettato ancora stoccate all’opposizione. Dunque si diceva dei voti, che hanno dato via libera al Documento unico di programmazione, mentre il sindaco ha stemperato predicando calma: "Nonostante le divisioni, chi siede in questa assise rappresenta la comunità e mostra il suo impegno per la comunità, ma è opportuno mantenere toni accettabili. Auguro a tutti un sereno 2024".

g. g.