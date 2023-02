Bagarre in consiglio, maggioranza e Terzo Polo già in clima elettorale

"È sorprendente che la sindaca Signorini si serva del gruppo di maggioranza Uniti per Falconara e di Marco Giacanella - riconosciuto pretoriano integralista in panchina, che non ha sicuramente partecipato al Consiglio in presenza non comprendendo bene le dinamiche - per attaccare in modo così scomposto e sterile l’unione tra il Polo dei Riformisti e le liste civiche di Baldassini". Non è tardata ad arrivare la replica dalla coalizione per Marco Baldassini sindaco al gruppo Uniti per Falconara dopo che, lo stesso, aveva parlato di "matrimonio finito" in reazione al voto di astensione del consigliere di Italia Viva, Franco Federici, sulla mozione di Baldassini circa la revoca della gestione dei servizi cimiteriali al gestore Marche Multiservizi. "Questa è la prova provata che la sindaca è in fibrillazione e teme questa alleanza che rappresenta la vera alternativa all’attuale maggioranza e che sarà la vera sorpresa alle prossime elezioni comunali – scrivono dal quartiere generale di Baldassini -. La distinzione del consigliere Federici con la conseguente astensione è avvenuta esclusivamente nel metodo e non certo nel merito della mozione sui servizi cimiteriali quando Baldassini non ha ritenuto opportuno ritirare, per poi ripresentare, la mozione sui servizi cimiteriali che aveva presentato nell’aprile 2022 e che è stata discussa da questa amministrazione in modo vergognoso dopo 10 mesi nel Consiglio comunale del 30 gennaio 2023". L’accusa: "La polemica è puerile e insensata perché lo stesso Giacanella (ex consigliere di maggioranza, ndr) sottolinea che la mozione sulla gestione dei servizi cimiteriali è molto importante. La maggioranza l’ha bocciata invece che discuterla e quindi l’amministrazione Signorini ne dovrà rispondere ai cittadini, ed è in questa discrasia la vera incoerenza dell’attuale amministrazione". Per Franco Federici, marito di Maria Ambrogini (già individuata da Baldassini come vicesindaco in caso di elezione), "è evidente, anche in questa occasione, che l’unica opposizione efficace sui grandi temi alla Giunta Signorini è stata quella che abbiamo fatto e stiamo facendo io e Baldassini, mentre i consiglieri di maggioranza intervengono raramente e nello specifico, quando si parlava di questa mozione denotavano insofferenza, alzandosi continuamente dalle loro postazioni".