Bagarre in Consiglio per il numero legale

L’opposizione si alza in segno di protesta e il consiglio si chiude in anticipo perchè manca il numero legale a causa delle assenze in maggioranza, ma anche dell’uscita dall’aula di una consigliera per allattare il neonato: scoppia la bagarre. "Giovedì sera dopo aver trattato la mozione relativa all’istituzione di un parco in via Bellocchi, approvata all’unanimità con posticipo al 2025 rispetto al 2024 che avevo proposto, come opposizione ci siamo alzati e siamo andati via. Il consiglio così è saltato per mancanza del numero legale" attacca Danilo Silvi (Fdi) che parla di "grave mancanza di rispetto nei confronti della città, della politica e delle istituzioni".

"Da quando, con il voto della minoranza, me compreso, si è deciso di anticipare all’inizio gli argomenti all’ordine del giorno e posticipare di conseguenza al termine interpellanze e mozioni, capita che esponenti della maggioranza e anche della giunta si alzano e vanno via prima del previsto – rimarca Silvi -. Interpellanze e mozioni non sono serie b, si resta in aula fino alla fine perché la Giunta è lautamente pagata e i consiglieri prendono un gettone. Se uno ha altri impegni si dimetta. Per questo non abbiamo voluto mantenere il numero legale e siamo andati via".

"Alla prossima conferenza dei capigruppo - conclude Silvi - chiederò di tornare a trattare gli argomenti dopo ordini del giorno, interpellanze emozioni. Queste ultime sono l’unico strumento della minoranza per far sentire la propria voce e quella dei cittadini che, esasperati, chiedono manutenzioni, interventi a favore della popolazione e non aumento delle tariffe".

Non si fa attendere la replica della maggioranza: "In merito alle farneticanti affermazioni del consigliere Silvi – rimarcano i capigruppo Andrea Anibaldi, Paolo Paladini e Riccardo Ragni - facciamo notare che, subito dopo avere ascoltato il bellissimo intervento dei ragazzi del consiglio comunale Junior sulla parità di genere e contro i femminicidio, la minoranza ha avuto il fegato di chiedere il rispetto del numero legale perché la consigliera di Progetto Fabriano Marta Ricciotti, si era allontanata dall’aula per allattare il suo neonato. I cittadini possono giudicare da soli riguardo la pochezza e la meschinità di tale atteggiamento. Il pulpito inoltre appare, quanto meno, sospetto: si accusa la maggioranza di far mancare il numero legale quando esponenti della minoranza, quali la consigliera Chiara Biondi, hanno finora accumulato il 90% di assenze, causa ’impegni istituzionali’. Lasciamo giudicare i cittadini, le assenze di alcuni consiglieri di maggioranza erano dovute a Covid e influenza".

Sara Ferreri