"Bagni chimici per Collepaganello"

"Servono bagni chimici a Collepaganello in località Monticelli nella zona dove sono posizionati i campi da bocce molto frequentati".

A chiedere di realizzare i servizi igienici soprattutto ma non solo per le persone più avanti con l’età è il consigliere comunale Pino Pariano facendosi portavoce dei cittadini della zona i quali hanno lamentato il disagio. "L’area dei Monticelli a Collepaganello, soprattutto nel periodo estivo, indicativamente da giugno a settembre – rimarca il consigliere di opposizione - riveste anche una funzione sociale come luogo di incontro di tantissime persone ed è per questo che ho chiesto di porre in essere interventi atti al miglioramento della qualità della vita dei cittadini che vi si recano per trascorrere del tempo all’aria aperta. Siccome nella zona indicata non esistono servizi igienici dove poter espletare le necessità fisiologiche, ho chiesto all’ Amministrazione comunale di attivarsi per individuare un’area su cui posizionare dei bagni chimici a norma di legge".