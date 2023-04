Bagni pubblici, protesta con il cartellone

JESI

"I pochi bagni pubblici che ci sono in città da tetano, sono indecenti, vanno fatti chiudere, ma quando li controllate?". Eclatante protesta ieri mattina di un cittadino, Ivo Mercuri che lamenta da tempo la carenza in città di "servizi igienici degni di questo nome". Manifesto al petto e sulla schiena con le foto dei bagni, "sporchi, rotti, fatiscenti e nauseabondi" si è presentato prima sotto il Municipio per gridare la sua rabbia: "Era così nel 2107 e quest’anno la stessa identica situazione: è cambiata l’amministrazione ma il problema è lo stesso. Ho anche cercato di parlare con i nuovi amministratori.

L’altro giorno ero in una chiesa del centro e un signore di 80 anni non trovando un bagno dove fare i suoi bisogni si è fatto la pipì addosso. E sono tanti gli anziani che frequentano il nostro centro, ma pensiamo anche alle mamme con i loro neonati. Una situazione da terzo mondo". Ecco che allora ieri

Mercuri ha espresso il suo disappunto prima in piazza Indipendenza dove si è imbattuto anche nel comandante della polizia locale Cristian Lupidi poi al distretto sanitario di via Guerri

cercando di parlare con un responsabile per caldeggiare un intervento dell’Ast.

"Serve un servizio igienico anche a pagamento ma controllato e pulito"

conclude.

Sa.fe.