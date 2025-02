Bagnini di salvataggio. Via l’obbligo dei 18 anni per la prossima stagione

Confartigianato Imprese Demaniali delle Marche esprime la propria soddisfazione per l’approvazione di alcuni emendamenti contenuti nel decreto Milleproroghe, approvato dal Senato ed ora all’esame della Camera per risolvere la carenza di personale provocata dalla riforma del settore. Lo dichiara il presidente Mauro Mandolini. "I brevetti scaduti nel 2024 saranno validi anche fino a tutto settembre 2025, risolvendo in via temporanea varie criticità provocate dalla riforma dei bagnini di salvataggio. Per la stagione balneare 2025 viene infatti sospeso il requisito della maggiore età per esercitare l’attività di bagnino, per garantire la continuità del servizio. Inoltre i brevetti in corso di validità alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restano validi fino al 30 settembre 2025". Gli emendamenti intervengono sul decreto 85/2024 approvato lo scorso maggio dal Ministero delle infrastrutture. Si tratta della riforma del servizio di salvamento in mare e piscine, nata con l’obiettivo di aumentare la qualità formativa e professionale dei bagnini di salvataggio. Tuttavia la norma è stata molto contestata da Confartigianato Imprese Demaniali "in quanto introduce anche un monopolio a favore della Federazione italiana nuoto, escludendo le altre due storiche sigle (Società nazionale di salvamento e Federazione italiana salvamento acquatico). In questo modo, solo un terzo dei bagnini ha potuto rinnovare il brevetto e gli stabilimenti balneari rischiano di non trovarne abbastanza personale per far sorvegliare le spiagge in vista della prossima stagione estiva". Gli emendamenti comunque non risolveranno del tutto il problema. Si tratta di una soluzione parziale e temporanea, che interviene solo sui minorenni e sulla validità dei brevetti scaduti, e solo per la prossima stagione estiva. "Gli emendamenti non eliminano il monopolio della Fin, né risolvono per sempre il problema dei limiti di età, che si ripresenteranno anche il prossimo anno. Ma almeno, le modifiche normative tamponano l’emergenza per l’estate 2025. Molti titolari di stabilimenti balneari erano preoccupati per non avere ancora trovato i bagnini di salvataggio necessari, e grazie agli emendamenti, potranno assumere bagnini minorenni o che avevano il brevetto scaduto lo scorso anno senza averlo potuto rinnovare, a causa della carenza di corsi. Confartigianato Imprese Balneari".