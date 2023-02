Bagnini sommersi dalle richieste per l’estate

Troppe richieste, gli operatori balneari chiedono la riconferma degli ombrelloni stagionali. L’estate 2023 sarà quella della vera ripartenza: dopo un biennio di restrizioni dovute alla pandemia, sarà tanto attesa quanto diversa, senza più ombrelloni nelle zone di posa, dove torneranno gazebo, giochi per bambini e campi da gioco. Ombrelloni e attrezzature che avevano subito rincari fino al 40%, dovuti al caro energia, ma anche ai mancati introiti dovuti al Covid. In questi giorni molti operatori balneari stanno contattando i clienti per sapere se, sono interessati a riconfermare l’ombrellone e nella gran parte dei casi il termine ultimo per la riconferma è datato 20 febbraio. Ad adottare questo metodo, insolito per i senigalliesi, sono i titolari degli stabilimenti più gettonati, gli stessi che nel fine settimana terminano lettini e sdrai e che procedono con una lista di attesa nel caso qualcuno rinunciasse. Sembra assurdo che, in tempi di crisi, ci sia chi sia costretto a mettersi in coda per affittare un ombrellone stagionale: secondo le associazioni di categoria i prezzi dovrebbero restare invariati. Un anno fa per un ombrellone e due lettini la spesa media era di 600 euro. La gran parte degli stabilimenti, è pronta a chiedere un cospicuo anticipo in seguito alla riconferma, il tutto entro Pasqua, periodo che da sempre segna l’inizio dell’estate sul velluto. Intanto sul web sono già presenti numerosi annunci di ricerca personale per la stagione estiva, molti dei quali relativi ai bar presenti negli stabilimenti balneari. Tra le novità ci saranno naturalmente i campi da Padel, molti dei quali saranno realizzati nei prossimi mesi, mentre ci sono stabilimenti che ne andranno a realizzare altri oltre a quelli già esistenti. Estate che si sta delineando anche dal punto di vista degli eventi, dopo l’attesa riconferma del Summer Jamboree, ora si attende la riconferma del Rds Summer Tour o l’annuncio di un nuovo evento che andrà a coprire il buco lasciato dal CaterRaduno. Per chi lo auspicava, quella del 2023 sarà un’altra stagione estiva in attesa del progetto di restyling del Circolo Tennis Cremonini, dove proprio per questo motivo, una cordata, la stessa di cui faceva parte il Campione del Mondo Gianluca Zambrotta, si è ritirata proprio a causa delle lungaggini legate all’appalto per cui si erano già fatti avanti prima della pandemia.