"Bagno Sicuro per Disabili a Numana Grazie alla Croce Rossa"

Su richiesta dei familiari, gli operatori Opsa della Croce rossa si sono messi a disposizione per aiutare e garantire la sicurezza ai turisti con disabilità durante la loro esperienza balneare alla Spiaggiola di Numana. Grazie all’ausilio del presidio Job, un dispositivo appositamente progettato per agevolare il bagno delle persone con mobilità ridotta, è stato possibile consentire loro di godersi il mare in modo sicuro e confortevole.