Bagno smontato abbandonato vicino ai cassonetti dei rifiuti

Una discarica a cielo aperto nel rione Adriatico. Succede a due passi dal centro e precisamente in via Isonzo.

Qui, qualcuno ha portato addirittura ciò che resta di un bagno. Fino a ieri mattina (ore 12.40), c’era un lavabo bianco arrugginito e smontato, posizionato ai bordi della carreggiata.

Era ridotto a pezzi e gettato tra la batteria di cassonetti poco distante dall’imbocco per via Redipuglia. Qualche giorno fa, era invece un grande elettrodomestico a giacere sopra un marciapiede in una traversa del Passetto, a due passi dal viale della Vittoria, ma in quel caso – va detto – il conferimento era corretto, visto che che si poteva notare chiaramente un foglio con l’indicazione (di ora e giorno) in cui gli operatori ecologici di AnconAmbiente (la ditta di nettezza urbana, ndr) sarebbe passata per il ritiro.

In via Isonzo, invece, nulla di tutto ciò. In più, ai lati dei bidoni dell’indifferenziata, ecco spuntare un sacchetto con l’immondizia organica dentro, che invece andrebbe posta dentro i cassonetti (e non fuori).

A terra, un disastro di sporcizia, con i rimasugli di un pasto, fra poltiglia di pomodoro e limoni.

"Probabilmente, il lavandino è stato scaricato di notte" dice un residente. "Fino a tre giorni fa, non l’ho notato, dev’essere recente – gli fa eco un’altra –. Eppure, basterebbe così poco per avere senso civico".

In effetti, a dire il vero, AnconAmbiente ha da qualche anno approntato un efficiente servizio per lo smaltimento di rifiuti ingombranti, con tanto di linea telefonica dedicata e intuitiva applicazione web per smartphone.

ni. mor.