Bagno Sonoro Solidale, Ritrovo Domani al Passetto

Originale appuntamento domani al Passetto. È il ‘Bagno sonoro solidale con campane tibetane e strumenti ancestrali’ proposto da Shambhala - Yoga & Trattamenti Olistici. Per riarmonizzare corpo, mente e cuore, al suono delle campane tibetane, del gong, del tamburo oceanico, sciamanico e di altri strumenti ci si ritroverà alle ore 19 in fondo alla scalinata del Passetto. Poi ci si posizionerà nella rotonda, guidati da Francesca Conti, e sdraiati a terra, in uno spazio naturale su un tappetino yoga, si cercherà di lasciar andare tutte le tensioni, in base alle vibrazioni, alle diverse frequenze e all’intensità del suono.

Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Amici di casa BBL a sostegno dell’orfanotrofio Casa BBL in Tamil Nadu. Info 3393834028 e 3397140471.