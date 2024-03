Baia critica i giovani e scoppia la bufera

Centro commerciale Le Ville ostaggio di baby vandali, scontro sulle parole pronunciate in Consiglio dall’assessore a Polizia locale e Sport Raimondo Baia e riportate a margine della seduta dal consigliere di opposizione Marco Baldassini. Oggetto del contendere, giovedì scorso, il tentativo del Comune di alienare alcuni locali della struttura di Palombina Vecchia, al momento concessi in comodato d’uso gratuito al Rotary Falconara, mentre la minoranza ha chiesto di dedicarli ad attività per anziani e giovani. L’accusa di Baldassini: "L’assessore Baia, nel suo intervento, ha confermato che il centro commerciale Le Ville è il cuore pulsante del quartiere, ma ha sostenuto di aver dovuto dirottare un mezzo della Polizia locale con due agenti, per un anno e mezzo, a presidiare la zona visto le lamentele dei commercianti e continuerà a farlo per fronteggiare i continui atti delinquenziali". Tipo: auto danneggiate, corrente staccata agli ascensori, lancio di petardi. Azioni perpetrate, da "ragazzi italianissimi che non hanno educazione e rispetto delle cose pubbliche", avrebbe detto Baia.

Poi quell’esternazione dell’assessore "a questi ragazzi non darei niente perché non se lo meritano", finita nel mirino di Baldassini e che avrebbe provocato "uno sguardo sconcertato del primo cittadino". Quelle frasi per Baldassini "’tuonano’ come un possibile fallimento del sindaco Stefania Signorini proprio come dirigente scolastico ‘a mezzo servizio’". La replica della maggioranza: "Al solito Baldassini cerca di strumentalizzare e attaccare l’amministrazione su fatti o dichiarazioni parziali o fuori contesto", il preambolo, prima di ricordare le tante iniziative sociali, culturali e materiali portate avanti per i più giovani. La stoccata: "Vivisezionare le dichiarazioni dei membri della Giunta, toglierle dal contesto e montarci una propagandistica polemica è l’ultima trovata dell’opposizione che evidentemente non ha degli argomenti validi".