Ancona, balaustra pugno in un occhio. Metà vecchia e metà nuova

Ancona, 9 aprile 2023 – Per via Marconi e Porta Pia i tempi dei lavori in corso sembrano non avere mai fine. Non solo a causa del cantiere ancora presente nella via, e di un monumento trasformato in magazzino edile, ma soprattutto perché un nuovo cantiere dovrà partire per sostituire la vecchia balaustra, assai malridotta, con una nuova. Sì, perché la situazione attuale è un vero pugno nell’occhio.

A un certo punto la nuova balaustra, bianca e alta, si interrompe nel punto in cui inizia quella vecchia, più bassa e soprattutto in condizioni penose. Sporca e rotta in più punti (tanto che spesso compaiono le sbarre di ferro che ne costituiscono l’ossatura), proprio di fronte alla Mole Vanvitelliana, la balaustra rivela ancora di più la propria bruttezza nel confronto con quella nuova, splendente nel suo bianco nuovo di zecca. Qualcuno si potrebbe chiedere perché non è stato fatto un cantiere unico, in modo da non dover vedere questo ‘spettacolo’ che disturba la vista.

Ancora più perplessità suscita lo stato in cui versa Porta Pia, sotto la cui ‘volta’ è stato abbandonato un po’ di tutto, tra pietre pezzi di ferro e di legno, reti di plastica e quant’altro. Nell’ingresso in direzione nord, tra l’altro, la recinzione lascia in realtà aperto un varco in cui è facilissimo passare. Qualche curioso potrebbe entrare e magari farsi male. Se poi fosse un bambino... Che un bene monumentale della città debba essere ridotto in queste condizioni grida vendetta. E ancora una volta viene da porsi la domanda su cosa ne pensi la Sovrintendenza di questo stato delle cose, che potrebbe portare a danni alla pavimentazione e alle pareti.

Pericolosa è anche la situazione in via Marconi, dove la classica rete arancione che delimita il cantiere, dalla parte del marciapiede è abbassata al punto che anche un bambino potrebbe scavalcarla. Anche qui vi sono grossi sanpietrini e blocchi di cemento sparsi in giro. Non proprio un luogo sicuro per un non addetto ai lavori. I residenti e le attività commerciali della via continuano a subire i disagi che questo ennesimo cantiere comporta, e che a quanto pare procede con estrema lentezza. Come quello che ha caratterizzato via XXIX Settembre per lunghi mesi. Parliamo di uno dei due principali ingressi al centro cittadino, non certo un bel biglietto da visita per chi arriva ad Ancona. Ancora una volta ci si chiede se non era il caso di evitare l’apertura di così tanti cantieri tutti in una volta, scegliendo invece di aprirne di meno e di chiuderli in tempi più ragionevoli. Domanda a cui qualcuno dovrebbe rispondere. Magari potrebbe convincere chi se la pone che non si poteva fare altrimenti.