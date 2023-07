Balcone del Golfo "inondato": guasto sistemato

Balcone del Golfo inondato di notte, "tempestivo intervento dei tecnici preposti al sistema di irrigazione e guasto riparato in pochissimi minuti".

Lo fa sapere il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi, dopo l’inchiesta del Carlino partita sulla scorta delle segnalazioni dei frequentatori del suggestivo Belvedere di Falconara Alta.

In particolare alcuni giorni fa, la candidata al Consiglio comunale per la lista civica Si Può, Carla Cinti, e il consigliere eletto nelle fila del Partito Democratico, Francesco Mancinelli avevano descritto una situazione piuttosto fastidiosa che interessava il giardino. Dove, evidentemente, c’era qualcosa che non andava. Con la conseguenza dell’impianto di irrigazione calibrato verso la pavimentazione, piuttosto che sul prato, e l’acqua che scorreva impetuosa fino alle scalinate e all’altro spazio verde collocato al "piano inferiore". Tutta colpa di un tubo. Anzi, di un tubicino largo come un "mignolo".

La spiegazione è nelle parole di Barchiesi: "Si era rotto un tubo di piccolissime dimensione della gocciolante dell’impianto di irrigazione – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici -. Un tubo di plastica che è posizionato sulle aiuole e serve per innaffiare le stesse. Il guasto si era generato proprio all’estremità finale e ci è voluto pochissimo tempo, ieri mattina, per ripararlo".

L’amministrazione, avvertita di quanto si stava verificando al Balcone del Golfo oggetto di restyling appena un anno e mezzo fa, ha subito informato l’azienda specializzata che, neppure nel giro di una mattinata, è riuscita a riportare la situazione alla normalità.

Il rappresentante del Pd Mancinelli, che si era trovato al Belvedere di notte dopo le 2 - ovvero quando l’impianto entra in funzione - aveva persino segnalato "alla Polizia locale le condizioni dell’impianto di irrigazione del Belvedere di Falconara Alta". Segnalazione condita da alcuni video, che mostravano "un grandissimo spreco di acqua che chiaramente causa anche il malfunzionamento dell’impianto. Speriamo che il tutto venga sistemato al più presto".

Missione compiuta, pare. Ora resta da restaurare la balaustra del Balcone che presenta il conto dei segni del tempo: andrà ripitturata.

Il vicesindaco Barchiesi, due giorni fa, aveva fatto sapere di aver dato mandato agli uffici di comperare nuova vernice per eseguire, tecnicamente in tempi rapidi, un nuovo intervento per sistemarla e portarla a condizioni decorose. Anche per la sicurezza di tante persone, famiglie e giovani, che trascorrono le sere d’estate nel celebre Belvedere.

Giacomo Giampieri