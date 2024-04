Baldassarri, Raffaeli e le altre si prendono l’ottavo tricolore

Fabriano è sempre più la capitale della ritmica italiana. Dopo una gara combattuta fino all’ultimo esercizio, le stelle fabrianesi hanno infatti conquistato l’ottavo scudetto consecutivo. In questa occasione le cartaie capitanate da Milena Baldassarri insieme a Talisa Torretti, Sofia Raffaeli e Anna Piergentili hanno dimostrato tutto il loro valore al cospetto di grandi atlete di spessore internazionale come la campionessa mondiale Varfolomeev. Il trio delle meraviglie tutto italiano Raffaeli-Baldassarri-Torretti ha dettato legge sia in semifinale contro l’Armonia Abruzzo che in finale contro le determinate ragazze di Udine e Viareggio. Una finale molto combattuta fino all’ultimo esercizio.

Darja Varfolomeev vince la sfida al cerchio e la società Motto Viareggio guadagna 3 punti, a seguire 2 punti per l’AS Udinese e 1 punto per la Ginnastica Fabriano (Talisa Torretti, 29.850). Poi Sofia Raffaeli vince la sfida alla palla (35.600) e Fabriano guadagna 3 punti, a seguire 2 punti per Motto Viareggio e 1 punto per AS Udinese. Totale provvisorio: Ginnastica Fabriano 4, Motto Viareggio 5, AS Udinese 3. Sofia Raffaeli vince la sfida alle clavette (32.359) e Fabriano guadagna 3 punti, a seguire 2 punti per Motto Viareggio e 1 punto per AS Udinese. Totale provvisorio: Ginnastica Fabriano e Motto Viareggio a pari merito con 7 punti, Udine 4. Milena Baldassarri vince l’ultima sfida al nastro (31.300) e Fabriano incassa 3 punti, a seguire 2 per Udine e 1 per Viareggio. Conquista il titolo iridato la Ginnastica Fabriano (10), secondo Viareggio (8), terza Udine (6). In semifinale la Ginnastica Fabriano (11 punti) aveva superato l’Armonia d’Abruzzo (9) e andando alla finale a tre contro l’A.S.Udinese (10 punti) che ha superato al sorteggio Milano (10 punti) e la Raffaello Motto Viareggio (11 punti) che ha battuto Desio (9 p).