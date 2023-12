Baldassini attacca, la maggioranza:: "Non si basa su fatti"

"Il sindaco Stefania Signorini sta perdendo consensi", l’accusa. "Qual è la base scientifica per questa affermazione? Se ha commissionato un sondaggio dovrebbe renderlo noto per avere credibilità", la replica. E il botta e risposta di Natale tra il consigliere di minoranza Marco Baldassini e le quattro liste civiche di maggioranza è servito. Per Baldassini "i consensi sono in caduta libera" ed è "ciò che si riscontra tra la gente in città e gli addetti ai lavori", soprattutto per via di "promesse elettorali non mantenute o disattese". Nel mirino la gestione degli impianti sportivi. La difesa dei consiglieri pro Signorini, secondo i quali "è giusto che ora, come consigliere di opposizione, la sua sia una voce critica, ma solo se questa è basata su fatti. Obiettivo che finora ha fallito".