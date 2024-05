Baldassini contro la presidente De Luca

Galeotta fu quell’espressione "l’opposizione fa ‘politica circense’", pronunciata dalla presidente del Consiglio Vincenza De Luca in un’intervista al nostro giornale. Insorge Marco Baldassini, capogruppo di Vola, Ancora e Riformisti per Falconara, che si difende sull’aver voluto partecipare da remoto alla conferenza dei capigruppo, propedeutica alla riunione dell’assise del 16 aprile, chiamando al telefono la collega di minoranza Laura Luciani (Pd). In quella telefonata Baldassini avrebbe chiesto se fosse prevista la deroga all’ora per discutere le interrogazioni, "beccandosi" un no. Ma alla richiesta di programmare le più urgenti, "la presidente ha accettato", dice, accusando De Luca di "dichiarazioni fuorvianti". Un fiume in piena, Baldassini: "Forse il teatrino questa volta lo ha imbastito proprio la presidente stessa che, incapace di giustificare le sue mancanze, passa al contrattacco ‘rigirando la frittata’". Rivendica che i Consigli spesso "hanno il numero legale grazie alla minoranza", mentre "l’ostruzionismo" lo fanno "i presidenti delle Commissioni" che "decidono date e orari a loro piacimento".