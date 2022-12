Baldassini e Banzi, ma c’è anche Grasso

Marco Baldassini, in autonomia, è stato il primo candidato ufficiale a sindaco: e la sua fuga in avanti pare aver indispettito le altre fazioni politiche. Lo ha seguito Annavittoria Banzi, mercoledì scorso, annunciata come alfiere della coalizione formata da Pd, Movimento 5 Stelle, liste civiche e comitati ambientalisti. Ma la scena, a fine anno, se l’è presa senza dubbio Anna Grasso, sostenuta dalla lista Falconara Libertas: la notizia della sua discesa in campo verso le Amministrative 2023 ha fatto saltare il banco. Se l’è presa, volente o nolente, soprattutto per il braccio di ferro sul logo: quello che, secondo il Città di Falconara, società di calcio a 5, sarebbe identico a quello usato dalla Grasso nel simbolo elettorale. Già ieri vi avevamo riferito della nota del club ("Siamo apolitici e apartitici") che, onde evitare confusione negli elettori, aveva chiesto alla commissaria di Polizia locale a Jesi e al suo staff, di accantonare il "falco".

Non vi sono state risposte nel merito, se non qualche velato post social dei sostenitori della Grasso che difendevano la "difformità" dei due simboli: quello delle Citizens è blu o bianco ma, anche se non usato da qualche tempo, è comunque elemento identitario della squadra sportiva; quello della civica Falconara Libertas è pressoché identico seppure è tinto di un tricolore che richiama la bandiera italiana. Non si è parlato d’altro, ieri, nelle piazze virtuali e fisiche della città. Ovvero di una candidatura che, per chi segue la politica locale, non è del tutto inaspettata.

Sul logo, dal suo quartiere generale, non ci si sbilancia ma è probabile che si lavorerà per trovare una "soluzione". Un commento sul profilo della 46enne, segretaria provinciale del sindacato Ugl e presidente regionale dell’Anvu, l’associazione dei vigili urbani, invece filtra eccome: "Anna è la persona giusta al momento giusto per Falconara".

Una donna forte, la descrivono gli aficionados, che vuole cambiare le cose e punta al riscatto della cittadina. La Grasso, come anticipato ieri, ha combattuto accanto alla Lega ai tempi del velox della discordia per tutelare gli automobilisti: chissà che la scelta di andare da sola non possa aver marcato distanze incolmabili con il Carroccio? Presto per dirlo, anche perché il partito di Salvini, a Falconara, è all’opposizione. Ma sono insistenti le voci di un possibile sostegno al sindaco uscente, Stefania Signorini, per la quale mancherebbe soltanto l’ufficialità per la conferma della ricandidatura.

Giacomo Giampieri