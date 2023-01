"Baldassini e Terzo Polo, l’alleanza ha vita breve"

"Meglio un sindaco capace di costruire, che un’alleanza strumentale solo al periodo elettorale e che probabilmente si dissolverà dopo le elezioni". Stuzzicata nell’orgoglio, l’amministrazione difende la sua leader Stefania Signorini per replicare a tono alla neo costituita coalizione tra civici e riformisti del candidato sindaco Marco Baldassini. Il comandante navale 45enne, due giorni fa, aveva annunciato di aver trovato l’accordo con il Terzo Polo, scaldando la poltrona da vicesindaco per l’ex preside Maria Ambrogini (moglie di Franco Federici, consigliere di Italia Viva). In una nota congiunta erano partite bordate a destra e a manca, specie contro l’attuale giunta. Dal Castello la pronta risposta: "La coalizione a sostegno di Marco Baldassini, che vede affiancate liste civiche e Terzo Polo in una improbabile unione, si limita a lanciare critiche stereotipate e senza alcun fondamento sulla amministrazione e su un sindaco, Stefania Signorini, che in meno di cinque anni ha ristrutturato due scuole, ne sta costruendo un’altra, ha riqualificato tre parchi e tre piazze, ha lanciato eventi anche di livello nazionale, è scesa in strada insieme agli altri sindaci della costa marchigiana e ai cittadini per sventare il progetto del colosso Rfi per realizzare un muro sul mare – la premessa -. L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla compattezza degli attori in campo, sollecitati dal sindaco stesso. La visione di questa maggioranza è stata ben chiara sin dalla campagna elettorale del 2018, tanto che è stata raggiunta la quasi totalità degli obiettivi del programma e sono stati conquistati altri traguardi, che nel programma nemmeno erano erano inseriti". Quali, ad esempio, "la riqualificazione dell’ex garage Fanesi grazie all’ottenimento di 5milioni di euro, di cui è in corso la progettazione preliminare come da cronoprogramma e la realizzazione del polo socio culturale di Villanova, che nei prossimi giorni passerà alla fase operativa, senza trascurare l’individuazione del progetto per risolvere il problema degli sversamenti a mare per il quale sono stati ottenuti 22 milioni di euro per Falconara e Ancona".

E poi citano la riqualificazione della Flaminia, la ristrutturazione dell’ex cinema Enal, la manutenzione dei fossi. "E le opposizioni – aggiungono -, di fronte alla realizzazione e riqualificazione di spazi pubblici e infrastrutture, parlano addirittura di impoverimento, quasi vivessero su un altro pianeta". La chiusura è sull’accusa mossa al sindaco di schierarsi spesso a favore di obiettivo ("Rimarrà alla storia come la sindaca più fotografata d’Italia"). La maggioranza fa quadrato attorno alla Signorini: "Partecipare alla vita cittadina e utilizzare i social per comunicare anche i risultati importanti, che spesso vengono corredati da fotografie, non lo consideriamo un demerito ma uno dei modi per rimanere sempre vicino alle persone".

Giacomo Giampieri