"Baldassini e Terzo Polo Unione strumentale"

Mozione per la revoca dei servizi cimiteriali al gestore Marche Multiservizi presentata dal candidato sindaco Marco Baldassini in consiglio comunale. L’alleato di Italia Viva, Franco Federici, si astiene durante il voto e così il gruppo di maggioranza Uniti per Falconara affonda il coltello nella piaga: "Freschi di nozze, il candidato sindaco Marco Baldassini e gli esponenti del Terzo Polo non hanno aspettato nemmeno la fine della luna di miele per far emergere le loro divergenze – scrivono i consiglieri della lista a sostegno del sindaco in carica, Stefania Signorini –. La prima crisi matrimoniale è andata in scena durante la seduta del consiglio comunale del 30 gennaio, a due giorni dalla presentazione della loro coalizione. Il rappresentante in Consiglio di Italia Viva, Franco Federici si è astenuto dal votare la mozione presentata dal compagno Marco Baldassini. Evidentemente non c’è una visione unitaria su come vada amministrata la città", accusano dai banchi di Uniti per Falconara. "E dire che la mozione riguardava un argomento molto importante, ossia la gestione dei cimiteri cittadini: Baldassini vorrebbe sottrarla alla gestione di Marche Multiservizi perché la ritiene inadempiente, Federici e il Terzo Polo, invece, che linea hanno? Non è dato sapere, ma è evidente che i due alleati non hanno la stessa visione". Secondo la lista di governo, questo è "un primo segnale che conferma come questa improbabile unione sia solo strumentale alle elezioni e si dissolverà dopo il voto", confermando le parole pronunciate di recente dopo l’accordo tra Baldassini e il Terzo Polo (Italia Viva, Azione e Partito socialista) in vista delle Amministrative di primavera. Per la cronaca: la mozione è stata bocciata dalla maggioranza, mentre l’opposizione si è astenuta ("Movimento 5 Stelle e liste civiche ambientalistiche hanno lasciato l’aula forse per non prendere una posizione o forse per scarso interesse", ha puntato il dito Baldassini).