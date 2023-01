Baldassini prende il largo: "Noi la vera alternativa"

Il primo pensiero è la replica al sindaco Stefania Signorini e all’amministrazione: "La nostra coalizione si sfalderà? Arriviamo a giugno e vedremo". Il secondo è una spiegazione della sintesi che porterà civici e riformisti insieme alle Amministrative: "Condividiamo temi comuni, per bloccare la deriva della città. E continuiamo a farlo dai banchi dell’opposizione. Siamo gli unici", bacchettando gli altri partiti in minoranza. Prende il largo così, dal Centro Pergoli gremitissimo, l’avventura del comandante navale, Marco Baldassini. Primo, già in ottobre, a candidarsi a sindaco. Sul mercantile sale a bordo Maria Ambrogini, l’ex preside del Ferraris, quale rappresentante del Terzo Polo (Italia Viva, Azione e socialisti) e moglie del consigliere renziano Franco Federici. A lei spetterà – in caso di elezione – la carica di vicesindaco e assessore a Scuola e Cultura. Ma sul "pontone" prende posto anche la psicoterapeuta Francesca Rosati: "Sarà il nuovo assessore alla Sanità, la novità in una Falconara che di criticità sanitarie ne ha, e ai Servizi sociali", annuncia Baldassini. Ambrogini dice di lui in tono positivo: "È iperattivo nel controllo amministrativo, esuberante". Il decano territoriale di Iv, Francesco Lucconi, sentenzia dalla platea: "È generoso". Il 45enne non è certo uno che si risparmia. "Da consigliere ho espletato il mandato con impegno, passione e professionalità. Ed è questo che chiederò anche ai miei consiglieri". Due volti delle liste in appoggio, Ancora Falconara e Vola Falconara (il Terzo Polo ne avrà una autonoma, ndr): la 26enne Arianna Lorido e l’81enne Alberto Balzani. "Non voglio politici di professione, ma cittadini. Ne mancano 4 su 30 per chiudere la partita – insiste –. Altri assessori? I più votati, ma non escludo esterni". L’obiettivo è condurre la nave fino al Castello: "Vinceremo e metterò la patente nautica nel cassetto per cinque anni: sarò sindaco a tempo pieno". Critica la giunta per le "politiche fallimentari su ambiente, lavori pubblici, sport, sociale e scuola". Chiude la porta in faccia alla coalizione Pd, grillini e comitati ambientalisti guidata da Annavittoria Banzi: "Ci hanno escluso dal campo largo: noi, civici e riformisti siamo la vera alternativa per rilanciare questa città". Riceve l’endorsement dai vertici marchigiani di Azione e Iv Tommaso Fagioli e Silvia Rosati. E il sostegno di un big della politica falconarese: l’ex consigliere Lega Stefano Caricchio: "Si candiderà con noi". Poi chiude a modo suo, vulcanicamente: "Possiamo cambiare Falconara: aiutateci a farla rinascere".

Giacomo Giampieri