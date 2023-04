Baldassini sempre più rosa Pronta la terza assessora

Non c’è due senza tre. E dopo Maria Ambrogini e Francesca Rosati, domani verrà svelato il terzo assessore donna dell’eventuale giunta Marco Baldassini. Tanto aveva dichiarato durante il confronto tra candidati a sindaco su Vera Tv, tanto farà il comandante navale 45enne e primo a lanciare la volata verso il Castello. Proprio sul Carlino, qualche tempo fa, l’alfiere delle civiche Ancora Falconara, Vola Falconara e Riformisti per Falconara aveva espresso il desiderio di una squadra di governo molto rosa ed è quindi pronto ad annunciarne un’altra.

Baldassini non si sbilancia sul nome e rimanda all’appuntamento del Centro Pergoli (ore 17.30). Alcuni indizi raccolti porterebbero - condizionale d’obbligo - ad Annamaria Sacchi, ex dirigente del Comune. Se non altro per il profilo tracciato da Baldassini che parla di persona "competente in vari settori tra cui sport, commercio, turismo e tributi, forte della sua carriera professionale svolta per oltre 35 anni presso la pubblica amministrazione. Una donna di elevato senso del dovere e pronta a mettersi in gioco per il bene di Falconara".

Scenderebbe in campo nella lista Vola Falconara. Maria Ambrogini, ex preside e indicata come vicesindaco e assessore a Scuola e Cultura, è invece rappresentante del Riformisti; mentre Francesca Rosati, psicologa e psicoterapeuta, che assumerà i gradi di assessore a Sanità e Servizi sociali, è nella lista Ancora Falconara.

Se ne saprà di più domani, ma intanto Baldassini insiste su un aspetto: "I cittadini hanno diritto di conoscere anche la sua squadra di assessori che lo dovranno affiancare in caso di vittoria. Sono consapevole che la mia campagna elettorale è fuori dagli schemi, ad iniziare dalla mia dichiarazione di "metterci la faccia e la firma", annunciando la mia candidatura già ad ottobre scorso". E chiude: "Sono contrario ai giochi di palazzo, semplicemente perché la nostra squadra è formata da persone capaci, innamorate di Falconara e che si vogliono spendere per risollevarla dal degrado".

Giacomo Giampieri