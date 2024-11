Baldassini tira dritto: "Offesa? No, critica politica"

Tira dritto Marco Baldassini, capogruppo di Riformisti, Vola e Ancora per Falconara, dopo le parole pronunciate all’indirizzo dell’assessore Marco Giacanella nel Consiglio comunale di mercoledì. Durante un acceso confronto, il comandante navale ha detto al rappresentante di Giunta di "aver fatto il pagliaccio" in replica alla risposta sull’interrogazione sul Color day. Apriti cielo. Ieri la maggioranza ha espresso solidarietà all’assessore, mentre Giacanella stesso ha annunciato al Carlino di non volerlo denunciare. Ora tocca a Baldassini dire la sua. E non sembra affatto aver cambiato idea: "L’offesa? No, è stata una critica politica. E le pagliacciate non sono certo le mie, ma indubbiamente le loro e ripetute ben nove volte – in riferimento alle insistenti richieste di dimissioni –. Chi ha preso in giro i cittadini sono loro, non certo io". Baldassini mette nel mirino anche le quattro liste signoriniane che hanno difeso l’assessore: "Quella dichiarazione di solidarietà a sostegno di Giacanella dimostra che ho colpito nel segno".

E non torna indietro, chiarendo la sua reazione e quell’espressione "pagliaccio". Spiega: "È stata frutto dei continui sfottò che ricevo nei loro comunicati e sulle loro pagine Facebook. Le pagliacciate non sono le mie". Sull’interrogazione, prosegue, "non era assolutamente piena di errori, ma ha dimostrato che c’è stato un errore di comunicazione. Per questo all’assessore Giacanella basta solo scusarsi con i cittadini? Io non ho mai chiesto le dimissioni del dipendente comunale, ma se sono stati emessi richiami o altro nei suoi confronti. Ma soprattutto ho chiesto chiarezza su chi l’abbia istruita a dare l’informazione della gratuità delle bustine". Ne ha anche per la presidente del Consiglio Vincenza De Luca, che l’ha espulso dall’aula in serata dopo un ennesimo diverbio: "Un disco rotto – dice Baldassini del vertice dell’Assemblea –. Non fa altro che interrompere per far perdere tempo e il filo del discorso. Non solo con me. A oggi rimpiango la conduzione del Consiglio all’ex presidente dell’assise civica Goffredo Brandoni".

Proprio Brandoni è al centro dell’ultima riflessione del consigliere di minoranza, che chiarisce rispetto al suo voto contrario al riconoscimento delle spese per la somma urgenza dopo l’alluvione: "Ho votato contro per il semplice fatto che non doveva verificarsi un’urgenza con spese triplicate per gli ovvi motivi dell’emergenza, in quanto in mesi e mesi di siccità non si è fatto niente per il rischio idrogeologico e la manutenzione dei fossi – sostiene –. Ho chiesto a Brandoni, in qualità di assessore regionale, se ci fosse già la delibera della Regione per il rimborso della somma e ha detto di no. Sono in ritardo per attendere le richieste di tutti i comuni alluvionati e confidano di chiudere l’iter entro il 15 novembre", la conclusione di Baldassini.

Giacomo Giampieri