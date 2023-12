Baldassini torna sugli sversamenti: ecco i dettagli del progetto finale

"Da parte mia un contributo inesistente per la risoluzione degli sversamenti a mare? Falso. Stanno realizzando quello che ho sempre sostenuto". Ha replicato subito Marco Baldassini, capogruppo di Riformisti, Vola e Ancora Falconara, respingendo le critiche dell’amministrazione in occasione dell’incontro di ieri "Sversamenti, 15 anni di nulla", entrando nel dettaglio del progetto definitivo di Viva Servizi da 45 milioni di euro per risolvere l’annosa problematica nei comuni di Falconara e Ancona. Per quanto concerne Falconara, è prevista la realizzazione di una grossa condotta lungo la spiaggia, da Villanova a Via Caprera (23 milioni) e due grandi tubi paralleli alle attuali vasche al confine con Ancona (4 milioni). Baldassini si è detto perplesso sul reperimento delle risorse, ma anche sui tempi di realizzazione delle opere ("con il rischio di altre estati segnate dai divieti di balneazione"). Il tutto mentre il progetto è "in attesa della Valutazione d’impatto ambientale". Tra gli altri aspetti rimarcati, la cancellazione della vasca in zona Scambietti ("non si sa bene quando Rfi libererà l’area, non vorrei possa essere a rischio anche il lungomare di Villanova") e le modifiche apportate da Viva Servizi, come "lo spostamento della stazione di sollevamento di Villanova e la necessità di rimodellare alcune scogliere e allungare la spiaggia di circa 40 metri tra Villanova e via Roma, con un ripascimento di 30mila metri cubi di ghiaia. Interventi, questi ultimi, che chiedo dal 2020. Ricordo anche la mozione per il raddoppio dei collettori, ai quali applicare i filtri di depurazione marina Muds". Oltre ai fedelissimi di Baldassini, presenti gli alleati di Italia Viva Franco Federici e Francesco Lucconi, la consigliera di Cittadini in Comune Lara Polita, i volti noti della politica falconarese Fabio Benni, Egidio Borsini e Matteo Marinacci e l’operatore balneare Romolo Caprari.