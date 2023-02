"Baldassini vive al di fuori della realtà"

"Denuncia un calo delle attività commerciali, ma all’interno del commercio fa ricadere ditte edili, professionisti in attività scientifiche e tecniche, agenzie di viaggio, attività manifatturiere. Si candida a governare la città ma dimostra la sua totale inadeguatezza: è evidente che non abbia cognizione degli argomenti che lui stesso tira in ballo". Non è tardata ad arrivare la dura replica di Marco Giacanella, candidato per Uniti per Falconara, al candidato sindaco per civici e riformisti Marco Baldassini. Per l’ex presidente del Consiglio comunale, Baldassini "sembra vivere al di fuori della realtà, perché non si è accorto che dal 2020 le attività economiche hanno subito due anni abbondanti di pandemia, con l’obbligo per molti settori di tenere abbassate le saracinesche per mesi e mesi, e soprattutto nell’ultimo anno hanno dovuto fronteggiare un rincaro pazzesco delle materie prime e in particolare dell’energia. Uno studio di Confesercenti ha messo in evidenza come a livello nazionale, nel 2022, abbiano chiuso in media due negozi ogni ora, ma Baldassini non ha orizzonti tanto vasti". Sulle "festicciole" nel mirino di Baldassini, Giacanella rispedisce al mittente le accuse e cita Falcomics, che ha portato in città 22mila persone, o gli eventi natalizi ed estivi, molto partecipati e ideati in sinergia con le associazioni. Giacanella è duro e lo reputa "inidoneo anche anche solo di far parte dell’amministrazione comunale, termine che accomuna maggioranza e opposizione".