"Baldelli mette la faccia sull’indifendibile"

di Sara Ferreri

"Raddoppio Orte Falconara, la vera fake news è aver fatto credere che i 326 milioni andavano tolti perché non era pronto il progetto mentre venivano dirottati al nord e che saranno rifinanziati nel contratto di programma con Rfi. Ma se erano già li perché toglierli?". Così l’ingegner Lorenzo Catraro, coredattore del protocollo d’intesa del raddoppio Orte-Falconara, torna sull’infuocata questione dei fondi per il raddoppio oggetto di contesa tra centrodestra regionale e Partito democratico. "L’assessore regionale Francesco Baldelli di solito era attento alle dinamiche ferroviarie per questo la sua replica al Pd mi ha stupito. Se invece, come penso, sia l’ordine della filiera di coprire la premier Meloni e il ministro Salvini, allora lo capisco: si è assunto il compito di mettere la faccia di fronte all’indifendibile. La risposta di Baldelli (che assicurato il reintegro de fondi tolti dal governo) fa acqua da tutte le parti: credo che sappia che il Ministero delle Infrastrutture ai primi di luglio ha tolto usando il termine "rimodulato" 2.502 milioni da lavori ferroviari in tutta Italia per destinarne 1.567 al nord (Genova Terzo Valico e Passante di Vicenza) probabilmente in previsione delle elezioni europee. Alla Orte Falconara ne hanno tolti 326 milioni dal terzo lotto (Serra San Quirico- Castelplanio), motivando che non si poteva fare la gara entro il 2023. Motivo che non è scritto in nessuna norma: perché i fondi non sono vincolati da nulla, in quanto non sono fondi Pnrr ma del Mef. A questo proposito questa è la vera fake news che è stata fatta intendere per settimane, anche grazie al caldo estivo. Il progetto del terzo lotto è in fase di chiusura, se non già chiuso e molte difficoltà sono dovute ai problemi con i ministeri, che per carità, avranno un sacco di lavoro, ma visto che noi poveri delle Marche abbiamo solo questo intervento atteso da 40 anni, potevano accelerare. E quando il progetto, entro brevissimo sarà pronto per la gara, i soldi saranno rimessi? O i Ministeri rallenteranno il progetto fino a che troveranno forse i fondi? La cosa che più mi lascia stupito – aggiunge – è che questi 326 milioni erano nel contratto di programma con Rfi, e per toglierli hanno dovuto fare un primo atto integrativo al contratto 2020-2026. Quindi secondo Baldelli li hanno tolti per rimetterli subito? Possiamo anche accettarlo, ma allora bastava fare un atto del Governo in cui già venivano ripristinati. In realtà ad oggi vi sono solo voci, ma di fronte alle difficoltà economiche paventate dal Ministro Giorgetti non c’è da stare allegri". Se ne parlerà anche giovedì in consiglio per un ordine del giorno del consigliere Roberto Sorci.