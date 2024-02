Baldi Rossi trascina ancora Cantù. E si mira anche alla Coppa Italia

La Pallacanestro Cantù si è assicurata una vittoria fondamentale in trasferta contro Nardò, imponendosi con il punteggio di 80-75 in una partita che ha messo in luce carattere, determinazione e talento del team lombardo. Questo successo, ottenuto nonostante le assenze di giocatori chiave come Cesana e Moraschini, dimostra la profondità e la resilienza di una squadra capace di affrontare e superare le avversità grazie a una miscela vincente di esperienza e giovani promesse.

Filippo Baldi Rossi si è confermato MVP della partita per Cantù, realizzando i punti decisivi nei momenti chiave. In vista della Final Four di Coppa Italia, Cantù si candida come una delle squadre da tenere d’occhio, grazie alla sua capacità di unire talento individuale e spirito di squadra. La vittoria di Nardò è un segnale chiaro delle potenzialità di questo team.

Poca fortuna per l’Urania Milano che cede in casa della Unieuro Forlì-Wegreenit per 73-59.

A.L.M.