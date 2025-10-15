"Balene", finale col botto. Fiction Rai da record: "Ora speriamo di avere anche il secondo atto"

Chiusura col botto per "Balene – Amiche per sempre", la fiction girata nelle Marche con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris. L’ultima delle otto puntate trasmesse su Rai1 è stata vista da ben 3.147.000 spettatori, pari al 20,2 per cento di share. Un eccellente ‘spot’ anche per il nostro territorio, visto che milioni di italiani hanno potuto ammirare i luoghi che hanno fatto da sfondo alle vicende narrate. Come il centro storico e il porto di Ancona, la strada panoramica del Conero, Portonovo, Osimo, Sirolo, Jesi e Falconara Marittima. E’ qui, e in altri luoghi della regione, che sono state effettuate le riprese da ottobre 2024 febbraio 2025. E visto che già al momento della presentazione della serie è stato detto che, in base ai risultati, sarebbe stato girato un seguito, è favile prevedere un "Balene – Amiche per sempre 2".

Lo dice anche Andrea Agostini, presidente della Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission: "Ora non resta che auspicarci l’avvio di una seconda stagione di ‘Balene’, un nuovo successo artistico che continuerà a far scoprire le nostre bellezze e ad offrire un’ulteriore opportunità di sviluppo per il territorio. Siamo felicissimi dell’importante risultato raggiunto". Agostini spiega che "produzioni di questo tipo, oltre ad essere vetrine prestigiose per i nostri paesaggi e i nostri Comuni, sono motori concreti di lavoro, occupazione e promozione territoriale. Aver coinvolto decine di maestranze locali e centinaia di cittadini dimostra quanto il cinema possa integrarsi con la comunità e l’economia locale. Una nuova e importante dimostrazione che la strada perseguita in questi anni è giusta: investire nell’audiovisivo significa investire nel futuro delle Marche".

In effetti la serie ha coinvolto 135 membri della troupe, di cui 47 maestranze marchigiane, e ha impiegato centinaia di comparse e figurazioni locali per cinque mesi, generando un notevole indotto. La serie, tratta dal romanzo omonimo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, coprodotta da Rai Fiction e Fastfilm, è stata realizzata con il contributo di Regione Marche Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission in quanto vincitrice del bando cinema 2024. Per chi volesse vedere, o rivedere, "Balene – Amiche per sempre", da segnalare che l’intera serie è disponibile su RaiPlay.