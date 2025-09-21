"Balene in una terra meravigliosa. Ancona, una bellezza da scoprire"

Pubblico delle grandi occasioni venerdì sera alla Mole Vanvitelliana. Tanta era la curiosità di vedere in anteprima nazionale la prima puntata della serie tv ‘Balene’, girata nelle Marche, e in particolare tra Ancona e Portonovo.

Della fiction, che debutta oggi in prima serata su Rai 1 (quattro le puntate previste), si è parlato molto, anche perché le riprese sono durate quattro mesi. Il cast ha abitato quasi interamente nel capoluogo, rimanendone conquistato.

Lodi sperticate al territorio dorico sono venute dagli ospiti della serata: il regista Alessandro Casale e gli attori Paolo Sassanelli, Laura Adriani e Valentina Pastore, oltre che il produttore Massimo Rocchi. A fare da padrone di casa è stato Andrea Agostini, presidente della Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission, che ha contribuito alla realizzazione della serie, coprodotta da Rai Fiction e Fastfilm. Nella prima puntata si vedono Ancona (il viale della Vittoria, piazza Cavour dall’alto, con tanto di ruota panoramica) e Portonovo, da più visuali, e anche Jesi.

In quelle successive faranno da sfondo alle vicende narrate anche il Conero, Osimo, Sirolo e Falconara Marittima.

"Una splendida vetrina nazionale per il territorio – dichiara Andrea Agostini -, senza contare l’indotto e le opportunità professionali per le nostre maestranze. E’ una grande opportunità per l’intera regione. Basti dire che Cassa Depositi e Prestiti ha calcolato che un euro investito nell’audiovisivo ne genera 3,54. Negli ultimi due anni e mezzo abbiamo ospitato settanta produzioni".

Alla serata mancano le due protagoniste, Veronica Pivetti e Carla Signoris, perché impegnate nella promozione della serie. In un videomessaggio entrambe si dicono entusiaste di Ancona e dintorni: ‘Una terra meravigliosa. Ancona è una delizia’, dice la Signoris, mentre la Pivetti auspica un ‘Balene 2’ per poter tornare a lavorare dalle nostre parti. Alessandro Casale confessa che ‘i luoghi in cui abbiamo girato sono protagonisti, hanno arricchito e valorizzato la storia. Speriamo ci facciano ripetere l’esperienza. Quanto alla fiction, vi divertirete a vederla, e un po’ vi commuoverete’. Massimo Rocchi spiega che Ancona aveva tutti i requisiti per fare da location principale della serie: "E’ una città d’’arte, e ha il mare. Visitandola ho scoperto un luogo magnifico". A percorrere in lungo e in largo la città è stato anche Paolo Sassanelli, che interpreta il marito (fedifrago) di Carla Signoris: "La bellezza di Ancona è da scoprire. Io mi sono sentito a casa. La qualità di vita è altissima". Laura Adriani, nella fiction figlia della coppia Sassanelli – Signoris, invece conosce la regione da molti anni, complice un’amica e la sua casa tra Recanati e Porto Recanati: "Delle Marche amo l’accoglienza, la calma, la luce, le colline. Sono contenta che questo territorio venga valorizzato nella maniera giusta". Ne è lieta anche Valentina Pastore, tanto più che lei gioca in casa, essendo di Fano: "Tengo tanto a questa serie, anche perché abbiamo girato in un ambiente ‘sano’, e si sono creati rapporti umani molto belli". Dunque ci sarà un ‘Balene 2’? Agostini si dice "cautamente ottimista". Il regista è più esplicito: "L’intenzione di fare un seguito c’è. Anche perché il finale di questa prima serie è aperto".