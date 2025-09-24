"Balene", Tesei nel mirino: "Ha lavorato per la serie"

Il tempo di andare in onda la prima puntata di "Balene – amiche per sempre", serie tv girata la scorsa primavera anche a Jesi, e in città è subito polemica. Nel mirino ancora una volta l’assessore Alessandro Tesei, nella doppia veste di assessore e regista. A gridare al conflitto d’interessi è l’opposizione, in particolare JesiAmo che attacca: "Nei giorni scorsi l’assessore Tesei lodava il suo accordo sul cinema che solo per questa produzione ha riversato sul territorio ben 250mila euro. Balene è una produzione finanziata dalla Regione attraverso i fondi riservati al cine turismo quindi fondi pubblici. L’amministrazione comunale da parte sua ha concesso alla produzione varie gratuità dagli spazi pubblici all’imposta di soggiorno. Ma tra le maestranze un certo Alessandro Tesei come operatore di ripresa. In Comune la delibera per le gratuità per la produzione dove lo stesso assessore sembra lavorare. Che trama, e pensare che sono stati coinvolti oltre 30 Comuni in una vera e propria fiction amministrativa". Lui, l’assessore si difende su tutta la linea: "I contributi regionali del cineturismo non esistono né sono mai esistiti. Le serie tv Balene non ha usufruito delle gratuità, ma si è pattuito un forfettario che è stato stabilito con la fornitura di numerose rastrelliere per bici (10, ndr)". Per Tesei si tratta del suo ‘mestiere’, quello di "professionista del settore cinematografico con una lunga carriera come regista e operatore di ripresa, precedente di svariati anni rispetto al mio incarico politico".

"Questa professione - aggiunge - è proprio il motivo per cui da assessore mi sono impegnato, negli anni, per promuovere il cineturismo nel territorio della Vallesina, una strategia che ha portato a Jesi e nei Comuni limitrofi oltre 20 produzioni tra film, serie tv e documentari. Coerentemente infatti una delle operazioni politiche più riuscite durante questi primi anni di assessorato è stato proprio il protocollo per il cineturismo da me fortemente voluto che facilita le produzioni e rende il territorio più attrattivo. La critica sollevata, calunniosa e grave, che mi accusa di essermi agevolato in virtù del mio ruolo amministrativo, non tiene conto di un elemento: il mio coinvolgimento professionale è una diretta conseguenza della mia expertise nel campo. La presenza sul set della serie ’Balene’ non è un’agevolazione indebita, ma il legittimo svolgimento di un lavoro per cui sono qualificato e pagato". Le gratuità? "Sono prassi comune nel settore e il loro scopo è proprio quello di incentivare le riprese". E comunque la produzione ha donato "10 rastrelliere per bici alla città" precisa Tesei.