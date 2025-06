Balli proibiti in spiaggia: stabilimento ’ammonito’

Balli proibiti in spiaggia, scattano i controlli. Sabato molti stabilimenti si sono trasformati in una discoteca a cielo aperto grazie alla prima deroga della stagione che consente di ballare fino alle 3 di notte anche a coloro che non hanno la licenza per il pubblico intrattenimento.

Ma quest’anno le feste in spiaggia, anche se senza ballo, si sono spostate alla domenica pomeriggio dove, in gran parte degli chalet, dalle 17 alle 20 scatta l’aperitivo con dj set: una novità per chi era abituato ad attendere il dopo cena per fare festa: sono infatti pochi gli chalet che hanno deciso di mettersi in regola in attesa della Bolkestein. A fare un investimento, per ottenere la licenza per il pubblico intrattenimento, è Scalo Zero, lo stabilimento balneare a ridosso del porto di levante dove si potrà ballare anche senza deroghe.

Ma c’è chi, in barba alle regole, ha consentito ai propri clienti di ballare, anche senza licenza, è uno stabilimento dove domenica poco prima delle 21 sono arrivati gli agenti della polizia municipale a seguito di alcune segnalazioni, le verifiche sono in corso.

La possibilità di fare festa all’ora dell’aperitivo ha anticipato la voglia di fare festa fino all’ora di cena, ma anche nel pomeriggio non mancano i controlli per verificare che non vengano somministrati alcolici a minori, ma anche per evitare un’attività di pubblico intrattenimento senza licenza. Una modalità che molti operatori hanno trovato produttiva e sicuramente meno impegnativa, in quanto ad organizzazione, a quella di una festa, che richiede oltre al personale di sicurezza, una delimitazione dell’area dov’è organizzata la festa. I controlli per verificare che gli stabilimenti senza licenza non facciano attività di pubblico intrattenimento proseguiranno per tutta la stagione e saranno intensificati nei periodi di maggiore affluenza turistica.