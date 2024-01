"Balloon Adventures" al teatro Pergolesi con Meroni e Lucignano

Col nuovo anno riparte la stagione per ragazzi del Teatro Giovani Teatro Pirata. Oggi (ore 17) al Teatro Pergolesi di Jesi va in scena "Balloon Adventures" di e con Andrea Meroni e Fabio Lucignano della compagnia Collettivo Clown. Uno spettacolo comico e poetico con protagonisti due clown e le loro giocolerie, che vuol essere un inno alla vita e al viaggio. Cosa significa inseguire un sogno, se non vivere? Cosa succede quando un palloncino prende il volo? Tutti alzano gli occhi al cielo, qualche bambino piange, ma non c’è più nulla da fare. E se questo palloncino fosse scappato dalla mano di due clown? Due aviatori, piloti di mongolfiera, impavidi e coraggiosi, per inseguirlo arrivano a Balloonia, dove si ritrovano i sogni sfuggiti di mano, quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi.