Ballottaggio, affluenza al 39,35% Il prof Miti va alle urne a 108 anni

di Marina Verdenelli

Mamme con i figli nel passeggino, cittadini con le infradito ai piedi pronti per il mare e soprattutto tanti anziani, da soli, con le stampelle, in carrozzina e accompagnati. L’apertura dei seggi ieri ha visto arrivare tante persone con i capelli bianchi. Alle Montessori di via Podgora, prima di mezzogiorno, ha votato anche un cittadino di 108 anni. E’ il professore Luigi Miti, persona storica per la città che ha dedicato la sua vita alla professione medica. In due lo hanno accompagnato con la carrozzina perché lui voleva dare la sua preferenza. E’ stato riconosciuto dal papà di Daniele Silvetti, Umberto, che ieri ha votato nello stesso seggio del figlio, insieme alla moglie Gabriella, precedendo di pochi minuti il candidato sindaco del centrodestra. Nella stessa scuola ci sono stati diversi elettori che hanno voluto stringere la mano al candidato Silvetti, incontrato lungo i corridoi e per le scale dopo che aveva votato. "Ciao Daniele – lo ha salutato un elettore – Hai fatto un capolavoro". Lui ha risposto: "Ci abbiamo messo tanto cuore".

Massimo rigore e controllo per i cellulari, vietatissimi, visto quello che è successo con la prima tornata elettore, con due elettori denunciati per aver fotografato il voto e una candidata consigliera che aveva postato un video con la preferenza. Una delle foto aveva riguardato proprio i seggi delle Montessori dove ieri alcuni presidenti hanno scritto dei cartelli giganti sulle scrivanie invitando l’utenza a deporre lì il cellulare prima di entrare nell’urna. Al seggio delle Faiani ha votato anche una 88enne, Lorenzina Bedina, detta Lole. E’ arrivata poco prima delle 10, accompagnata dalla figlia per votare. "Con quale spirito sono venuta? – ha detto – Per vedere se il vecchio faro sarà messo a posto". L’anziana è la figlia dello storico custode del faro del Cardeto, Raffaele Bedina e si è intrattenuta a parlare con la candidata sindaco Ida Simonella, incontrata all’uscita del seggio: "Mi raccomando il faro – ha detto l’88enne – che non sia ceduto ad un ristoratore". Simonella l’ha rassicurata che non sarà realizzato nessun ristorante. Bedina ha raccontato gli anni in cui ha abitato al faro con la famiglia, ci andava a studiare francese perché la luce riscaldava e lì non era freddo. Poi negli anni ‘50 una frana li aveva fatti andare via.

Alle 12 di ieri l’affluenza al voto era in lieve aumento rispetto allo stesso orario del primo turno, 13,26% contro 12,32% ma non pioveva. Alle 19, il calo: il 29,66% degli elettori contro il precedente 33,81%. Alle 23, affluenza al 39,35% rispetto al 42,19%. Cinque anni fa a vincere il ballottaggio è stata Valeria Mancinelli (62,8%), lo sfidante era Stefano Tombolini (37,2%). L’affluenza finale al ballottaggio fu del 42,67% (contro il 54,59% del primo turno). Si vota anche oggi dalle 7 alle 15.