Balneari: "Ferragosto ok, ma serve più sprint"

Ferragosto nella spiaggia di Velluto ha sempre fatto rima con divertimento. Una manna per locali, chalet e ristoranti eppure quando le luci della festa si spengono per lasciare spazio alla giornata di mare per antonomasia, le problematiche emergono. La pensano così alcuni operatori balneari che nonostante i successi collezionati dagli eventi durante la bella stagione devono fare i conti con le nuove abitudini dei clienti, con i costi e con un turismo in continua evoluzione. "Ad agosto, c’è sempre tanto da fare, ma rispetto a qualche anno fa il trend non è così positivo - dice Matteo Sabbatini, uno dei gestori de Le Palme 61, storico stabilimento nel cuore di lungomare Alighieri - Lavoriamo bene, in modo organizzato, sono arrivate diverse prenotazioni quindi possiamo ritenerci soddisfatti, ma il weekend di Ferragosto è stato condizionato da alti e bassi. Il flusso massiccio di clienti è arrivato nel fine settimana, qualche anno fa potevamo contare su una permanenza più lunga, credo che la situazione sia simile in tutta la riviera". Una buona giornata senza picchi, è il pensiero di Michele Mercanti dei bagni M48 - Fred di lungomare Marconi, altra zona nevralgica del turismo della Spiaggia di Velluto.

"Un Ferragosto molto simile a quello dello scorso anno: alcuni prenotano all’ultimo secondo, altri passano e chiedono un ombrellone - afferma Michele - Una situazione stazionaria che accomuna un po’ tutte le mete turistiche a parer mio. Valutare Ferragosto in sé è relativo, sarebbe utile risolvere alcune questioni che si protraggono da anni o analizzare alcuni aspetti che condizionano la stagione ed inevitabilmente anche questo periodo - continua Michele - Faccio un esempio: 11 mesi fa, il nostro territorio ha subito un’alluvione catastrofica, a maggio è successo lo stesso in Romagna. Questi fatti portano con sé conseguenze negative per il nostro settore". La percezione degli operatori balneari è sicuramente utile per fotografare la situazione, ma non sempre trova riscontro nel pensiero di turisti e cittadini. "Forse c’è meno ressa rispetto a 10 anni fa, ma la gente non manca - aggiunge Riccardo, un habitué della spiaggia di Velluto - Ho passato la serata del 14 ed il Ferragosto a Marina Vecchia, mi sono divertito senza incappare in file infinite, ciò non significa che sia stato scarico". Forse manca una spinta dall’interno, ma turisti e senigalliesi hanno risposto presente anche secondo Elena Gerini, senigalliese doc che aggiunge: "Di gente ne ho vista tanta, molti più turisti rispetto agli ultimi anni quindi credo che il bilancio sia positivo". Tutti mediamente soddisfatti, ma è necessario pensare ad un turismo ancor più innovativo. Tra incertezze sociali e difficoltà economiche, gli eventi sono la vera marcia in più rispetto al singolo giorno di festa, sempre più in balia di variabili difficili da prevedere.

Nicolò Scocchera